26 февраля, 14:06
Андрей Серегин
8

Шум ночного города ухудшил работу сердца

❋ 4.9

Качество сна — один из важнейших параметров здоровья сердца и сосудов. Ученые выяснили, как громкий шум от дорог ночного города влияет на качество сна здоровых молодых людей.

Вид на ночную Москву / © Peretz Partensky

Шумовое загрязнение окружающей среды в последние годы все чаще рассматривается не просто как фактор дискомфорта, а как угроза общественному здоровью. По данным Европейского агентства по окружающей среде, около 150 миллионов жителей Евросоюза подвергаются воздействию вредных уровней шума от дорожного движения, который выступает его доминирующим источником.

Масштабные эпидемиологические исследования демонстрируют связь между длительным проживанием в шумных районах и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца и инфаркты. Однако объяснить биологические механизмы этого воздействия на человека долгое время не представлялось возможным.

В связи с этим группа ученых из Университетского медицинского центра Майнца (Германия) анализировала, как обычный шум ночной трассы влияет на ключевые показатели здоровья людей в контролируемых условиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

В работе участвовали 74 здоровых добровольца в возрасте около 26 лет, не имеющих хронических заболеваний и не принимающих лекарства. Каждый участник провел три ночи в своей спальне в разных акустических условиях. Порядок ночей был случайным, при этом ни сами испытуемые, ни контактировавший с ними персонал не знали, какая именно ночь предстоит.

Первая ночь была контрольной, без дополнительного шума. В две другие ночи участники подвергались воздействию записанного звука проезжающих машин: в одну ночь было 30 шумовых событий, в другую — 60. Пиковая громкость каждого события составляла примерно 60 децибел, что сопоставимо с уровнем обычного разговора и соответствует шуму, который может проникать в спальню с открытым окном в оживленном районе.

Авторы оценили показатель функции эндотелия — внутренней выстилки поверхности сосудов. Его состояние оценивали утром, после каждой ночи. Помимо этого, в течение всей ночи шла непрерывная запись электрокардиограммы и уровня шума, чтобы отследить мгновенные реакции сердца на шумовые пики. Утром участники заполняли подробные анкеты о качестве своего сна, а также сдавали кровь для клинического анализа.

Полученные данные подтвердили, что даже относительно негромкий, но прерывистый ночной шум способен оказывать немедленное негативное воздействие на организм здорового человека. В частности, исследователи зафиксировали значительную сосудистую дисфункцию: показатель оценки эндотелия снизился с 9,35% в контрольную ночь до 7,73% после ночи с 60 шумовыми событиями. Это указывает на то, что сосуды потеряли способность полноценно расширяться, что служит ранним предиктором сердечно-сосудистых заболеваний.

Шум также вызывал активацию вегетативной нервной системы. Анализ ночных записей показал, что после каждого шумового пика с высокой вероятностью следовал пик частоты сердечных сокращений. Максимальный пульс в самую шумную ночь был в среднем на восемь ударов в минуту выше, чем в тихую. Это говорит о стрессе и нарушении полноценного ночного восстановления организма.

Наконец, сами испытуемые оценили качество своего сна после шумных ночей как значительно худшее. Эти же данные подтвердил анализ крови. Причем наиболее выраженные молекулярные сдвиги наблюдались именно у тех добровольцев, чьи сосуды пострадали от шума сильнее всего.

Тем не менее выборка испытуемых состояла только из молодых и здоровых людей, что не позволяет напрямую экстраполировать выводы на пожилых лиц или пациентов с уже существующими заболеваниями, которые могут быть гораздо уязвимее. Кроме того, исследование изучало лишь острое воздействие в течение одной ночи и не дает полного понимания того, как накапливается эффект от хронического многолетнего шумового воздействия и развиваются ли механизмы адаптации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
