Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
NASA раскрыло имя астронавта, которому потребовалась первая медицинская эвакуация с МКС
NASA пролило свет на досрочное завершение миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС) в прошлом месяце — по просьбе самого астронавта, у которого возникли проблемы со здоровьем.
Астронавт NASA Майк Финк, пилот Crew-11 и командир 74-й экспедиции на МКС, сообщил, что именно его медицинское состояние стало причиной эвакуации четырех членов экипажа Crew-11 со станции в январе.
«У меня произошел медицинский эпизод, потребовавший немедленного внимания со стороны моих замечательных товарищей по экипажу», — говорится в заявлении Финка, опубликованном NASA 25 февраля.
Точный характер недомогания не раскрывается, однако, по словам астронавта, ситуация не считалась экстренной, но требовала проведения «углубленной медицинской диагностики, недоступной на борту станции». В результате Финк и его коллеги — астронавт NASA Зена Кардман, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов — вернулись на Землю на корабле Crew Dragon «Endeavour» 15 января, примерно на месяц раньше запланированного срока.
Проблема возникла 7 января, когда Финк и Кардман готовились к предстоящему выходу в открытый космос. В тот же день представители NASA сообщили, что «агентство отслеживает медицинскую проблему у одного из членов экипажа, возникшую в среду днем на борту орбитального комплекса», отказавшись уточнить ее характер и имя астронавта. Уже 8 января было объявлено о досрочном завершении миссии Crew-11 для проведения необходимого обследования на Земле.
Корабль Endeavour приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего 15 января, оставив на МКС сокращенный экипаж из трех человек. На станции продолжили работу астронавт NASA Крис Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Им предстояло поддерживать функционирование орбитальной лаборатории и выполнять необходимые научные эксперименты, пока NASA ускоряло запуск сменного экипажа.
Изначально старт миссии Crew-12 был запланирован на середину февраля, с традиционным периодом передачи смены после прибытия на низкую околоземную орбиту, чтобы новому экипажу дать время адаптироваться к невесомости и жизни на станции. Однако совместные усилия SpaceX и NASA позволили перенести запуск на более раннюю дату: ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon «Freedom» стартовала 13 февраля, восстановив штатную численность экипажа МКС до семи человек.
После приводнения 15 января Финка и его коллег извлекли из «Endeavour» и доставили в медицинский центр Scripps Memorial Hospital La Jolla недалеко от Сан-Диего. В своем заявлении Финк поблагодарил медицинский персонал клиники, своих товарищей по экипажу, а также NASA и SpaceX. «Их профессионализм и преданность делу обеспечили благополучный исход», — отметил он.
Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
22 Ноября, 2016
История Земли за полчаса
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии