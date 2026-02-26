Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA раскрыло имя астронавта, которому потребовалась первая медицинская эвакуация с МКС

NASA пролило свет на досрочное завершение миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС) в прошлом месяце — по просьбе самого астронавта, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Члены миссии Crew-11, слева направо: Майк Финк и Зена Кардман, Кимия Юи и Олег Платонов / © NASA / Robert Markowitz

Астронавт NASA Майк Финк, пилот Crew-11 и командир 74-й экспедиции на МКС, сообщил, что именно его медицинское состояние стало причиной эвакуации четырех членов экипажа Crew-11 со станции в январе.

«У меня произошел медицинский эпизод, потребовавший немедленного внимания со стороны моих замечательных товарищей по экипажу», — говорится в заявлении Финка, опубликованном NASA 25 февраля.

Точный характер недомогания не раскрывается, однако, по словам астронавта, ситуация не считалась экстренной, но требовала проведения «углубленной медицинской диагностики, недоступной на борту станции». В результате Финк и его коллеги — астронавт NASA Зена Кардман, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов — вернулись на Землю на корабле Crew Dragon «Endeavour» 15 января, примерно на месяц раньше запланированного срока.

Проблема возникла 7 января, когда Финк и Кардман готовились к предстоящему выходу в открытый космос. В тот же день представители NASA сообщили, что «агентство отслеживает медицинскую проблему у одного из членов экипажа, возникшую в среду днем на борту орбитального комплекса», отказавшись уточнить ее характер и имя астронавта. Уже 8 января было объявлено о досрочном завершении миссии Crew-11 для проведения необходимого обследования на Земле.

Корабль Endeavour приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего 15 января, оставив на МКС сокращенный экипаж из трех человек. На станции продолжили работу астронавт NASA Крис Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Им предстояло поддерживать функционирование орбитальной лаборатории и выполнять необходимые научные эксперименты, пока NASA ускоряло запуск сменного экипажа.

Изначально старт миссии Crew-12 был запланирован на середину февраля, с традиционным периодом передачи смены после прибытия на низкую околоземную орбиту, чтобы новому экипажу дать время адаптироваться к невесомости и жизни на станции. Однако совместные усилия SpaceX и NASA позволили перенести запуск на более раннюю дату: ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon «Freedom» стартовала 13 февраля, восстановив штатную численность экипажа МКС до семи человек.

После приводнения 15 января Финка и его коллег извлекли из «Endeavour» и доставили в медицинский центр Scripps Memorial Hospital La Jolla недалеко от Сан-Диего. В своем заявлении Финк поблагодарил медицинский персонал клиники, своих товарищей по экипажу, а также NASA и SpaceX. «Их профессионализм и преданность делу обеспечили благополучный исход», — отметил он.