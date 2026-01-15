О мероприятии

Благодаря массовой культуре — причём не только кино и телевидению, но и литературе, в том числе классической, — у Средневековья сложилась довольно противоречивая репутация.

Если верить всему, что написано и показано в кино, то замуж тогда выходили в 13 лет, как Джульетта, и непременно девственницами, а у кого не было крови на простыне, тех по призыву священников забивали камнями. Или хотя бы рисовали алую букву на платье и устраивали травлю. А за внебрачных детей могли и сжечь заживо, иногда прямо вместе с детьми. Благородные рыцари при этом лютовали, насиловали крестьянок направо и налево, и ничего им за это не было…

Но если покопаться в скучных церковных и судебных архивах, то вдруг оказывается, что множество людей, в том числе весьма уважаемых, рождались вне брака или хотя бы куда раньше, чем через девять месяцев после венчания родителей. За изнасилование судили и вешали, возраст вступления в брак в Средние века был выше чем в XIX веке, а «злобные церковники» вместо алой буквы присуждали алименты.

Обо всем этом и пойдет речь на лекции историка Екатерины Мишаненковой.

