  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 февраля, 13:32
Рейтинг: +156
Посты: 524

Физические упражнения назвали одним из самых эффективных методов лечения депрессии и тревоги

Ученые выяснили, что физические упражнения могут значительно уменьшить депрессию и тревогу. Результаты сопоставимы с лечением лекарствами и терапией. Эффект наблюдался у людей всех возрастов, но наиболее выражен был у молодых людей до 30 лет и у женщин, недавно родивших ребенка.

Сообщество
# депрессия
# психическое здоровье
# спорт
# тревожность
# тренировки
# физические упражнения
Кадр из сериала «Фитнес» / © Yellow, Black and White, Телеканал «Супер»
Кадр из сериала «Фитнес» / © Yellow, Black and White, Телеканал «Супер»

Международная группа исследователей пришла к выводу, что кардионагрузки эффективно уменьшают симптомы депрессии и тревожности. Авторы провели обзор исследований, опубликованный в журнале British Journal of Sports Medicine

Анализируя депрессию, исследователи изучили 57 объединенных метаанализов, охватывающих 800 отдельных исследований и 57 930 участников в возрасте от 10 до 90 лет. Ученые пришли к выводу, что все варианты тренировок приводили к улучшению психического здоровья. Наибольшую эффективность при депрессии показали аэробные тренировки, выполняемые под присмотром или в группе. 

Касательно тревожности, обзор включал 24 объединенных метаанализов, охватывающих 258 отдельных исследований и 19 368 участников в возрасте от 18 до 67 лет. Наибольшую пользу в этом случае могут принести программы продолжительностью до 8 недель с упражнениями низкой интенсивности.

Объединив результаты, ученые пришли к выводу, что физическая активность связана с умеренным снижением симптомов депрессии, а также с небольшим или умеренным снижением симптомов тревожности. Наибольший эффект наблюдался у молодых взрослых в возрасте от 18 до 30 лет и женщин, недавно родивших ребенка.

Ученые отметили, что исследование имело несколько ограничений. Например, в разных метаанализах различались определения интенсивности упражнений и продолжительности программ. Также работы имели ограниченные данные о влиянии тренировок на разных этапах жизни.

Несмотря на ограничения, исследователи пришли к выводу, что физические упражнения могут уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Авторы утверждают, что результаты сравнимы, а иногда даже превосходят фармакологические методы лечения или психотерапию.

Исследователи обратили внимание на доступность, невысокую стоимость и пользу тренировок для физического здоровья. По их мнению, упражнения — эффективный способ улучшения психического здоровья, особенно в случаях, когда традиционные методы помощи оказываются менее доступными или приемлемыми.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
850
Чувство ритма. Нейробиология точности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 февраля, 16:36
Александр Березин

Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.

Медицина
# близорукость
# здоровье
# зрение
# медицина
19 февраля, 13:57
Татьяна Зайцева

Дендрохронология позволила установить точный возраст деревянного гроба «принцессы из Багича»

Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.

Археология
# гроб
# датировка
# дендрохронология
# Железный век
21 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Технологии
# Microsoft
# лазеры
# стекло
# фемтосекундные лазеры
# хранение данных
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древнейшая человеческая стоянка за пределами Африки оказалась на полмиллиона лет старше, чем считали

    21 февраля, 12:39

  2. В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

    21 февраля, 12:18

  3. Две бактерии-комменсала сообща разрушили защитную слизистую стенку кишечника и вызвали хронический запор у мышей

    21 февраля, 11:00

  4. Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

    21 февраля, 10:00
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Иван Иванов
8 минут назад
Владимир, Режим сделал гостайной все - и нищету, и воровство, и количество мусоров, и вымирание населения...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Иванов
10 минут назад
Константин, пыня лично заботится! Полмиллиона уже в земле гниют...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Иванов
12 минут назад
Андрей, когда власти от тебя что то надо, она срочно называет себя родиной...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Иванов
13 минут назад
Дмитрий, Она уже утонула по самые уши... В говне сидит и вякает про вЯличие да скрепы...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Alex Kor
35 минут назад
Serhii, а вы в курсе как падает производительность солнечной панели при температуре выше +25, а песок кто с них чистить будет? Почему то ни в Италии ни в

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Александр Березин
49 минут назад
Питон, никакой адаптации и тем более эволюции тут не происходит. Адаптация -- это когда проблема решается. Близорукость же проблему усугубляет,

Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Связной Й
1 час назад
Илья, Не соглашусь, как работавший инженером на АЭС, мы не одни из лидеров, а реально лидеры по цена/качество/безопасность АЭС, мы на две головы выше

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Дмитрий Татаринов
2 часа назад
Весьма впечатляет. Главное, чтобы хотя бы лет через 20-40 цивилизация всё ещё была в состоянии построить фемтосекундные лазеры для чтения этого

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Игорь Коняшов
2 часа назад
Violet, Я разве спорю? Но какое отношение оно имеет к данной теме? Или им теперь везде "пышаться"? Как-то несерьезно... Тем более, если технически это

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Андрей Андреев
2 часа назад
Pan, никто из этих стран замкнутый топливный цикл не умеет использовать))))

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Андрей Андреев
2 часа назад
Pan, теперь уже лидер. Реактор БРЕСТ в Северске (Западная Сибирь). Замкнутый топливный цикл. И никаких отходов. )))

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Илья Н
2 часа назад
Pan, ты там мантов перекушал, РФ много в чем не лидер, но в строительстве АЭС один из мировых лидеров. Ну если ты такой специалист, почему Южную Корею

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Yura Poderecha
2 часа назад
Наиль, ישראל .יש לנו רק 1. אבל אפילו מפחדים לפרסם . כדי לא להפחיד את העולם.

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Mantra
2 часа назад
Базу строить под лунным грунтом придётся. Разбомбит её обложками астероидов. Атмосферы то нет.

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Pan Dym
3 часа назад
Vitaliy, Франция, Индия, Китай. Что интернета нет самому «забить»?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Pan Dym
3 часа назад
Фарида, Жалко, что не «твой великий Татарстан», ну да ладно... Смотри, реально считаешь, что построить 30 ректоров в чужой стране и 30 в своей, это хуже

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Vlad
3 часа назад
Pan, изя обиделся что арабы не позвали альтернативно одаренных пастухов пилить чужое для них бабло? Золотой телец покоя не даёт?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Николай Стовпяга
3 часа назад
С кубом ничего не получилось, самое время перейти на сферу))))

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

Александр Бутюгин
3 часа назад
Весь материальный (вещественный) мир построен из химических элементов. Вполне естественно, что коммуникации (т.е. взаимосвязь) между элементами

У растений нашли систему коммуникаций через корни

reiter of sky ostman
3 часа назад
Для меня, самые потрясающие во Вселенной объекты, это радиогалактики. Поэтому я жду новые фотографии этих объектов, во всех их проявлениях.

Астрономы создали первую радиокарту северной части неба

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно