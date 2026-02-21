Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Физические упражнения назвали одним из самых эффективных методов лечения депрессии и тревоги
Ученые выяснили, что физические упражнения могут значительно уменьшить депрессию и тревогу. Результаты сопоставимы с лечением лекарствами и терапией. Эффект наблюдался у людей всех возрастов, но наиболее выражен был у молодых людей до 30 лет и у женщин, недавно родивших ребенка.
Международная группа исследователей пришла к выводу, что кардионагрузки эффективно уменьшают симптомы депрессии и тревожности. Авторы провели обзор исследований, опубликованный в журнале British Journal of Sports Medicine.
Анализируя депрессию, исследователи изучили 57 объединенных метаанализов, охватывающих 800 отдельных исследований и 57 930 участников в возрасте от 10 до 90 лет. Ученые пришли к выводу, что все варианты тренировок приводили к улучшению психического здоровья. Наибольшую эффективность при депрессии показали аэробные тренировки, выполняемые под присмотром или в группе.
Касательно тревожности, обзор включал 24 объединенных метаанализов, охватывающих 258 отдельных исследований и 19 368 участников в возрасте от 18 до 67 лет. Наибольшую пользу в этом случае могут принести программы продолжительностью до 8 недель с упражнениями низкой интенсивности.
Объединив результаты, ученые пришли к выводу, что физическая активность связана с умеренным снижением симптомов депрессии, а также с небольшим или умеренным снижением симптомов тревожности. Наибольший эффект наблюдался у молодых взрослых в возрасте от 18 до 30 лет и женщин, недавно родивших ребенка.
Ученые отметили, что исследование имело несколько ограничений. Например, в разных метаанализах различались определения интенсивности упражнений и продолжительности программ. Также работы имели ограниченные данные о влиянии тренировок на разных этапах жизни.
Несмотря на ограничения, исследователи пришли к выводу, что физические упражнения могут уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Авторы утверждают, что результаты сравнимы, а иногда даже превосходят фармакологические методы лечения или психотерапию.
Исследователи обратили внимание на доступность, невысокую стоимость и пользу тренировок для физического здоровья. По их мнению, упражнения — эффективный способ улучшения психического здоровья, особенно в случаях, когда традиционные методы помощи оказываются менее доступными или приемлемыми.
