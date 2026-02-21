Уведомления
Древнейшая человеческая стоянка за пределами Африки оказалась на полмиллиона лет старше, чем считали
Новое исследование позволило более точно датировать одно из древнейших известных мест обитания ранних людей за пределами Африки. Возраст стоянки Убейдия в долине реки Иордан составил как минимум 1,9 миллиона лет — примерно на полмиллиона лет больше предыдущих оценок, что значительно меняет представления о ранней истории человечества.
Стоянка Убейдия, археологический памятник эпохи раннего плейстоцена, расположена на северо-востоке Израиля, в рифтовой долине реки Иордан, примерно в трех километрах к югу от Тивериадского озера (озера Киннерет). В этих местах проходил так называемый Левантийский коридор, сухопутный путь миграции ранних гомининов из Африки в Евразию.
Начиная с 1959 года в Убейдии нашли одни из древнейших следов присутствия Homo erectus за пределами Африки: костные останки гомининов, двусторонние каменные топоры ашельского типа, кости африканских и азиатских животных, некоторые из которых вымерли.
Однако на протяжении десятилетий определение точного возраста этого места оставалось сложной задачей. В течение многих лет большинство исследователей оценивали возраст Убейдии в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона лет, но эта оценка основывалась на относительной хронологии.
Чтобы определить точный возраст Убейдии, международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, взяла пробы озерных осадочных отложений в районе стоянки и применила ряд новых методов датирования.
Один из методов, известный как космогенное изотопное датирование, помогает измерять редкие изотопы, образующиеся при столкновении космических лучей с горными породами на поверхности Земли. После того как эти породы оказываются под поверхностью, изотопы начинают распадаться с предсказуемой скоростью, фактически запуская геологические часы, которые показывают, как долго камни находились под землей.
Ученые также исследовали следы древнего магнитного поля Земли, сохранившиеся в озерных отложениях на этом участке. По мере оседания осадочные породы фиксируются в направлении магнитного поля планеты в этот период. Сопоставляя эти магнитные сигнатуры с известными инверсиями (изменениями направления магнитного поля) в геологической истории Земли, исследователи определили, что отложения образовались во время периода, начавшегося более двух миллионов лет назад.
Наконец, команда проанализировала окаменелые раковины пресноводных улиток меланопсисов, вкрапленных в слои, в которых были обнаружены каменные орудия. Для этого применили одну из разновидностей радиоизотопного датирования, метод уран-свинцового датирования.
Результаты показали, что возраст стоянки Убейдия насчитывает как минимум 1,9 миллиона лет, но с высокой степенью вероятности превышает этот показатель и может достигать более двух миллионов лет.
Как отметили исследователи, такая оценка возраста Убейдии представляет собой значительный сдвиг в нашем понимании ранней истории человечества. Новая хронология означает, что Убейдия примерно того же возраста, что и стоянка Дманиси в Грузии, возраст которой оценивают в 1,85 миллиона лет. До сих пор этот памятник считался древнейшим свидетельством присутствия гомининов вне Африки.
Значит, наши предки расселялись по разным регионам примерно в одно и то же время, а две разные технологии изготовления каменных орудий — более примитивная олдувайская и более развитая ашельская — одновременно мигрировали из Африки с различными группами гомининов по мере их перемещения на новые территории.
