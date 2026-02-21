  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 февраля, 12:39
Татьяна Зайцева
6

Древнейшая человеческая стоянка за пределами Африки оказалась на полмиллиона лет старше, чем считали

❋ 7.7

Новое исследование позволило более точно датировать одно из древнейших известных мест обитания ранних людей за пределами Африки. Возраст стоянки Убейдия в долине реки Иордан составил как минимум 1,9 миллиона лет — примерно на полмиллиона лет больше предыдущих оценок, что значительно меняет представления о ранней истории человечества.

Археология
# Homo erectus
# датировка
# Левант
# плейстоцен
# стоянка человека
Вид на национальный парк Убейдия с воздуха
Вид на национальный парк Убейдия с воздуха / ©Emil Aladjem, IAA

Стоянка Убейдия, археологический памятник эпохи раннего плейстоцена, расположена на северо-востоке Израиля, в рифтовой долине реки Иордан, примерно в трех километрах к югу от Тивериадского озера (озера Киннерет). В этих местах проходил так называемый Левантийский коридор, сухопутный путь миграции ранних гомининов из Африки в Евразию.

Начиная с 1959 года в Убейдии нашли одни из древнейших следов присутствия Homo erectus за пределами Африки: костные останки гомининов, двусторонние каменные топоры ашельского типа, кости африканских и азиатских животных, некоторые из которых вымерли.

Однако на протяжении десятилетий определение точного возраста этого места оставалось сложной задачей. В течение многих лет большинство исследователей оценивали возраст Убейдии в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона лет, но эта оценка основывалась на относительной хронологии.

Чтобы определить точный возраст Убейдии, международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, взяла пробы озерных осадочных отложений в районе стоянки и применила ряд новых методов датирования.

Один из методов, известный как космогенное изотопное датирование, помогает измерять редкие изотопы, образующиеся при столкновении космических лучей с горными породами на поверхности Земли. После того как эти породы оказываются под поверхностью, изотопы начинают распадаться с предсказуемой скоростью, фактически запуская геологические часы, которые показывают, как долго камни находились под землей.

Ученые также исследовали следы древнего магнитного поля Земли, сохранившиеся в озерных отложениях на этом участке. По мере оседания осадочные породы фиксируются в направлении магнитного поля планеты в этот период. Сопоставляя эти магнитные сигнатуры с известными инверсиями (изменениями направления магнитного поля) в геологической истории Земли, исследователи определили, что отложения образовались во время периода, начавшегося более двух миллионов лет назад.

Наконец, команда проанализировала окаменелые раковины пресноводных улиток меланопсисов, вкрапленных в слои, в которых были обнаружены каменные орудия. Для этого применили одну из разновидностей радиоизотопного датирования, метод уран-свинцового датирования.

Результаты показали, что возраст стоянки Убейдия насчитывает как минимум 1,9 миллиона лет, но с высокой степенью вероятности превышает этот показатель и может достигать более двух миллионов лет.

Как отметили исследователи, такая оценка возраста Убейдии представляет собой значительный сдвиг в нашем понимании ранней истории человечества. Новая хронология означает, что Убейдия примерно того же возраста, что и стоянка Дманиси в Грузии, возраст которой оценивают в 1,85 миллиона лет. До сих пор этот памятник считался древнейшим свидетельством присутствия гомининов вне Африки.

Значит, наши предки расселялись по разным регионам примерно в одно и то же время, а две разные технологии изготовления каменных орудий — более примитивная олдувайская и более развитая ашельская — одновременно мигрировали из Африки с различными группами гомининов по мере их перемещения на новые территории.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
20 статей
Археология
# Homo erectus
# датировка
# Левант
# плейстоцен
# стоянка человека
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
850
Чувство ритма. Нейробиология точности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 февраля, 16:36
Александр Березин

Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.

Медицина
# близорукость
# здоровье
# зрение
# медицина
19 февраля, 13:57
Татьяна Зайцева

Дендрохронология позволила установить точный возраст деревянного гроба «принцессы из Багича»

Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.

Археология
# гроб
# датировка
# дендрохронология
# Железный век
21 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Технологии
# Microsoft
# лазеры
# стекло
# фемтосекундные лазеры
# хранение данных
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древнейшая человеческая стоянка за пределами Африки оказалась на полмиллиона лет старше, чем считали

    21 февраля, 12:39

  2. В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

    21 февраля, 12:18

  3. Две бактерии-комменсала сообща разрушили защитную слизистую стенку кишечника и вызвали хронический запор у мышей

    21 февраля, 11:00

  4. Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

    21 февраля, 10:00
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Связной Й
15 минут назад
Илья, Не соглашусь, как работавший инженером на АЭС, мы не одни из лидеров, а реально лидеры по цена/качество/безопасность АЭС, мы на две головы выше

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Дмитрий Татаринов
44 минуты назад
Весьма впечатляет. Главное, чтобы хотя бы лет через 20-40 цивилизация всё ещё была в состоянии построить фемтосекундные лазеры для чтения этого

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Игорь Коняшов
1 час назад
Violet, Я разве спорю? Но какое отношение оно имеет к данной теме? Или им теперь везде "пышаться"? Как-то несерьезно... Тем более, если технически это

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Андрей Андреев
1 час назад
Pan, никто из этих стран замкнутый топливный цикл не умеет использовать))))

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Андрей Андреев
1 час назад
Pan, теперь уже лидер. Реактор БРЕСТ в Северске (Западная Сибирь). Замкнутый топливный цикл. И никаких отходов. )))

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Илья Н
1 час назад
Pan, ты там мантов перекушал, РФ много в чем не лидер, но в строительстве АЭС один из мировых лидеров. Ну если ты такой специалист, почему Южную Корею

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Yura Poderecha
2 часа назад
Наиль, ישראל .יש לנו רק 1. אבל אפילו מפחדים לפרסם . כדי לא להפחיד את העולם.

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Mantra
2 часа назад
Базу строить под лунным грунтом придётся. Разбомбит её обложками астероидов. Атмосферы то нет.

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Pan Dym
2 часа назад
Vitaliy, Франция, Индия, Китай. Что интернета нет самому «забить»?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Pan Dym
2 часа назад
Фарида, Жалко, что не «твой великий Татарстан», ну да ладно... Смотри, реально считаешь, что построить 30 ректоров в чужой стране и 30 в своей, это хуже

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Vlad
2 часа назад
Pan, изя обиделся что арабы не позвали альтернативно одаренных пастухов пилить чужое для них бабло? Золотой телец покоя не даёт?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Николай Стовпяга
2 часа назад
С кубом ничего не получилось, самое время перейти на сферу))))

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

Александр Бутюгин
2 часа назад
Весь материальный (вещественный) мир построен из химических элементов. Вполне естественно, что коммуникации (т.е. взаимосвязь) между элементами

У растений нашли систему коммуникаций через корни

reiter of sky ostman
2 часа назад
Для меня, самые потрясающие во Вселенной объекты, это радиогалактики. Поэтому я жду новые фотографии этих объектов, во всех их проявлениях.

Астрономы создали первую радиокарту северной части неба

Александр Бутюгин
2 часа назад
В принципе, относительно давно установлено, что растения в стрессе привлекают вредителей. Так какзываемые вредители и патогены в биосфере

Бабочки «прислушались» к растениям при выборе места для кладки яиц

reiter of sky ostman
3 часа назад
Сергей, истину мы никогда не узнаем. Но узнаем тысячи гипотез, как в этой статье. В конце концов, интересные варианты предлагаются, в бесполезных

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Александр Бутюгин
3 часа назад
Так как генетический аппарат - это фактически программа, то правильнее было бы сказать, что там заложена была эта способность.

Древние предки эукариот научились дышать кислородом до симбиоза с бактериями

Герман Нарыжный
3 часа назад
Kate, да я даже поставить лайки авторам комментариев здесь не могу. На каждую статью в интернете нужна процедура верификации, даже для лайков. Это

Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?

Vlad Parygin
3 часа назад
Autotrade222, Русь с 5 века все никак не вымрет.

Динамика вырубки лесов в странах мира

Vlad Parygin
3 часа назад
Евгений, это фото из самого Китая. У них культурное лесоводство. Без валежника. А у нас деловой лес портится от валежника. Слишком много грибка.

Динамика вырубки лесов в странах мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно