Ученые впервые запечатлели акулу в водах Антарктиды
В водах Антарктиды впервые в истории была замечена акула, снятая на видео на глубине 490 метров в почти ледяной воде. Эта находка удивила специалистов: считалось, что акулы не обитают в суровых водах Южного океана.
Сотрудники Центра глубоководных исследований Minderoo-UWA, работающие при Университете Западной Австралии, регулярно размещают камеры в самых труднодоступных районах Мирового океана и нередко делают поразительные открытия , подобные недавней съемке акулы в ледяной воде.
Акулу заметили у побережья Южных Шетландских островов — примерно в 120 километрах к северу от Антарктического полуострова — на глубине 490 метров. По оценкам ученых, длина животного составляла от трех до четырех метров. Температура воды в месте съемки равнялась 1,27 °C.
Южный океан официально определяется как акватория к югу от 60-й параллели южной широты, и обнаруженная акула находилась значительно южнее этой границы. Остается неясным, обитает ли в этом районе больше представителей данного вида. О спящих акулах известно крайне мало: ученые до сих пор не располагают точными данными об их численности, ареале, миграциях и местах размножения.
По данным издания Associated Press, воды Южного океана разделены на слои, и глубина около 500 метров, где была замечена акула, относится к наиболее теплым из них. Более холодные и плотные водные массы ниже практически не смешиваются с пресной водой, образующейся при таянии льдов сверху.
Съемку провели в январе 2025 года — в период южного лета, единственное время, когда исследователи могут работать в этих широтах.
