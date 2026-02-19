  • Добавить в закладки
Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
19 февраля, 07:15
Рейтинг: +762
Посты: 2320

Новая страница в истории авиации: самолет впервые сел и взлетел с движущегося поезда

Итальянский ас Дарио Коста совершил трюк, который еще недавно казался невозможным: он посадил самолет на платформу грузового поезда, мчавшегося со скоростью около 120 километров в час, а затем вновь поднял машину в небо прямо с этой же платформы.

Сообщество
# авиация
# история
# рекорды
# самолёты
Новая страница в истории авиации: самолет впервые сел и взлетел с движущегося поезда / © Red Bull
Новая страница в истории авиации: самолет впервые сел и взлетел с движущегося поезда / © Red Bull

Несмотря на вековую историю авиации, подобный маневр ранее никто не выполнял. Проект получил название Train Landing и был реализован 15 февраля 2026 года неподалеку от турецкого города Афьонкарахисар.

Для рекордного полета Коста использовал Zivko Edge 540 — одноместный спортивный самолет, оснащенный двигателем мощностью 400 лошадиных сил. После точного касания крыши вагона пилот практически без паузы разогнался и выполнил повторный взлет.

© Red Bull

Чтобы синхронизироваться с поездом, Косте пришлось снизить скорость до примерно 87 километров в час и выйти на крайне точную траекторию. Посадка осложнялась ограниченной видимостью из-за угла атаки и динамики движения, а сама поверхность крыши вагона оставляла минимум пространства для ошибки. Вся последовательность — от захода до повторного взлета — заняла около 50 секунд и прошла на участке примерно 2,5 километра.

Подготовка к проекту стартовала еще в 2024 году. Команда инженеров Red Bull и пилоты провели десятки симуляций, просчитали аэродинамику и отработали элементы на движущейся платформе в Хорватии. Финальный этап потребовал идеальной координации и филигранного контроля самолета в условиях турбулентности, создаваемой поездом.

Этот трюк стал не просто зрелищным шоу, а демонстрацией предельной точности пилотирования и возможностей современной авиационной инженерии.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 15:30
МГППУ

Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

МГППУ
# зрение
# зрительная кора
# мозг
# нарушение зрения
# нейропластичность
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Последние комментарии

Алексей Ппп
12 минут назад
Су-29- спортивный самолёт. Для аэроакробатики...

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Pavel Ms
44 минуты назад
От Яндекса пользуюсь только картами. Остальные сервисы отвратительны. Ещё бы проблему с такси решили, а то этот монополист уже надоел.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

Евгений Бор
1 час назад
Китайцы молодцы! Зато у нас то рывок то прорыв. Уже пол зарплаты за ЖКХ отдаю...

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Alex Ander
1 час назад
Artyrm, пчелы-убийцы это всё же пока ещё фантастика. Возможно, несколько позже появятся доступные средства редактирования генома. А, пока это дорогое

Первый полнофункциональный человекоподобный робот с открытым исходным кодом привлек разработчиков по всему миру

Олег Добряков
2 часа назад
rueentur, уже давно. Просто не факт при сегодняшнем уровне ИИ, что это не нарисованный мультик. Кто скажет наверняка и сможет отличить? Роликов где

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Олег Добряков
2 часа назад
Сергей, и о чём же это говорит тебе, шкура ЦИПСОшная? Не о том ли что это великолепный вездеход? Дэвид Рокфеллер ездил на "Полосе" ручной сборки 1919

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

p smith
2 часа назад
сергей, вечно падать к горизонту будет только "пробное тело", фактически это точка нулевой массы. В реальности падающий космонавт обладает массой,

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

сергей котюжанский
4 часа назад
Возможно, вопрос мой покажется наивным, но хочу спросить. В ситуации с двумя космонавтами, один из которых падает в черную дыру, а второй за ним

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Hamish Gallie
5 часов назад
Интересно, лодку я видел. 2048 Китай будет самая крепкая страна в Мире. Но если сражение или опыть с ядерными баллистиками мы все будут плакать, пока к

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

rueentur
6 часов назад
Замечательно, прорыв. А гладить рубашки и мыть посуду без оператора они ещё не научились?

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Любовь С.
7 часов назад
ALPHA, Речь идет не о форме всех галактик, а о структуре Млечного Пути – в модели использовалось распределение звезд в его тонком галактическом

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Юрий Юрин
7 часов назад
Пользуясь случаем, хочу передать привет.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

ALPHA
7 часов назад
"Планетарных дисках"... Галактики имеют различные формы не только дисковую как нашу. Громко сказано)

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Игорь Коняшов
8 часов назад
Иван, Как показывает практика, те, кто в молодости был неглуп и постоянно занимается своими мозгами, сохраняет ясный ум до самой смерти. Я был

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Violet Writer
8 часов назад
Владимир, Маск не имеет к этому проекту никакого отношения. Не пишите ничего, никому, когда бухаете.

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Violet Writer
8 часов назад
Андрей, я 40 лет назад программировал компьютеры прямо в машинных кодах. Даже не на языке ассемблера, который сейчас никто почти не понимает. Сейчас

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Дауд Артымонов
9 часов назад
Это вы сейчас о Российском прогрессе за 35 лет ???

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Дауд Артымонов
9 часов назад
А Наш робот все пьёт и падает , падает и пьёт...

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Slou
10 часов назад
Sergey, ты под каждым коментом про русских и россию пишешь защиту, мне интересно, ты хотя бы на сво сейчас что бы что то говорить или ты просто интернет

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Сергей Романов
10 часов назад
Александр, а зачем? Есть куча статической информации, кино, музыка и тд

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

