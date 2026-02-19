Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новая страница в истории авиации: самолет впервые сел и взлетел с движущегося поезда

Итальянский ас Дарио Коста совершил трюк, который еще недавно казался невозможным: он посадил самолет на платформу грузового поезда, мчавшегося со скоростью около 120 километров в час, а затем вновь поднял машину в небо прямо с этой же платформы.

Новая страница в истории авиации: самолет впервые сел и взлетел с движущегося поезда / © Red Bull

Несмотря на вековую историю авиации, подобный маневр ранее никто не выполнял. Проект получил название Train Landing и был реализован 15 февраля 2026 года неподалеку от турецкого города Афьонкарахисар.

Для рекордного полета Коста использовал Zivko Edge 540 — одноместный спортивный самолет, оснащенный двигателем мощностью 400 лошадиных сил. После точного касания крыши вагона пилот практически без паузы разогнался и выполнил повторный взлет.

© Red Bull

Чтобы синхронизироваться с поездом, Косте пришлось снизить скорость до примерно 87 километров в час и выйти на крайне точную траекторию. Посадка осложнялась ограниченной видимостью из-за угла атаки и динамики движения, а сама поверхность крыши вагона оставляла минимум пространства для ошибки. Вся последовательность — от захода до повторного взлета — заняла около 50 секунд и прошла на участке примерно 2,5 километра.

Подготовка к проекту стартовала еще в 2024 году. Команда инженеров Red Bull и пилоты провели десятки симуляций, просчитали аэродинамику и отработали элементы на движущейся платформе в Хорватии. Финальный этап потребовал идеальной координации и филигранного контроля самолета в условиях турбулентности, создаваемой поездом.

Этот трюк стал не просто зрелищным шоу, а демонстрацией предельной точности пилотирования и возможностей современной авиационной инженерии.