В Китае фотоловушка засняла манулов в естественной среде обитания

В Китае рядом с входом в нору семьи манулов установили фотоловушку — и она запечатлела по-настоящему трогательные кадры.

Манулы в провинции Цинхай (Китай) / © People’s Daily

Манулов часто называют «самыми угрюмыми котами в мире» из-за их постоянно недовольного выражения мордочки. Эти дикие кошки известны своей скрытностью и осторожностью: они избегают людей и крайне редко попадаются на глаза исследователям, поэтому съемка с фотоловушки представляет особую ценность.

Манулы в провинции Цинхай (Китай) / © People’s Daily

Семейство было зафиксировано в провинции Цинхай. По данным государственного телеканала China Global Television Network (CGTN), самка манула была замечена греющейся на солнце вместе с четырьмя пушистыми котятами.

Манулы в провинции Цинхай (Китай) / © People’s Daily

«Эти редкие дикие кошки находятся под охраной в Китае, — сообщает CGTN. — Питаются они в основном грызунами, пищухами и мелкими птицами».

Манулы в провинции Цинхай (Китай) / © People’s Daily

Снимки быстро разошлось по различным онлайн-платформам. Однако, как это нередко бывает, получить подробную информацию оказалось непросто. Неясно, была ли фотоловушка установлена исследователями или энтузиастами. Некоторые пользователи предположили, что снимки созданы при помощи искусственного интеллекта, однако разнообразие ракурсов и планов указывает на то, что за удаленной камерой следят люди, а сама съемка подлинная. Официальная газета Коммунистической партии Китая People’s Daily также опубликовала эти кадры, указав в качестве источника Медиацентр округа Чжидо.

Манулы действительно обитают в провинции Цинхай. Их ареал простирается от Кавказа на восток через Центральную Азию.

Густая шерсть и короткие крепкие лапы делают манулов прекрасно приспособленными к жизни в горах. Маленькие приплюснутые уши защищены плотным мехом от холода, который одновременно служит теплоизоляцией для всего тела. Широкие лапы помогают передвигаться по снегу, действуя подобно естественным снегоступам. Чтобы сохранить тепло, манул может обернуть пушистый хвост вокруг тела.

Эти кошки предпочитают высокогорные районы и мастерски маскируются благодаря пятнистому окрасу, сливающемуся с каменистым ландшафтом. По природе они крайне скрытны, поэтому их редко удается увидеть, а их жизнь остается малоизученной.