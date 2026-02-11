Уведомления
Ученые перечислили угрозы диабета детей
Врачи СГМУ имени В.И. Разумовского провели исследование, которое показало, что у детей с сахарным диабетом (СД) 1-го типа осложнения со стороны почек и мочевыделительной системы возникают уже в течение первых пяти лет после появления симптомов сахарного диабета.
Исследование затронуло около 138 детей с диабетом 1-го типа в возрасте от года до 17 лет в стадии субкомпенсации и декомпенсации обменных процессов. У всех пациентов был изучен анамнез настоящего заболевания, проанализированы генетические карты на наличие у ближайших родственников патологии мочевыделительной системы и сахарного диабета. Ученые выявили значительное число случаев (около 60%) хронической болезни почек (ХБП) и диабетической нефропатии (ДНФ) уже на начальных этапах заболевания. Ранее считалось, что такие осложнения наступают позднее.
Изменения частоты и характера мочеиспускания указывают на наличие повышенной активности мочевого пузыря, впоследствии приводящей к его гипоактивности и развитию более тяжелых нарушений. Такие изменения обусловлены не только развитием диабетической нефропатии, но и диабетической нейропатии мочевого пузыря.
Исследование показало, что у 66,7% обследованных детей, заболевших диабетом менее пяти лет назад выявлены нарушения кровообращения в почках: повышение скорости кровотока в определенных отделах сосудов почки и небольшом увеличении сопротивляемости кровеносных сосудов.
Во второй группе, где продолжительность заболевания превышала пять лет, подобные нарушения диагностированы у 80% пациентов, причем скорость кровотока снижается во многих крупных и средних сосудах почки. Кроме того, у таких детей в два раза чаще встречается расширение почечных лоханок (пиелоэктазия), которое мешает нормальному оттоку мочи и способствует формированию воспалений и инфекций.
Радиоизотопная сцинтиграфия подтвердила задержку вывода контрастного вещества из почек у значительной части детей: в первой группе у 10% обследованных, во второй — у подавляющего большинства (83%). Этот факт свидетельствует о снижении экскреторной функции почек и ускоренном формировании нефропатии.
Эти данные свидетельствуют о необходимости уже в первые годы заболевания сахарным диабетом 1-го типа у детей проводить комплексное обследование мочевыделительной системы, профилактические и лечебные мероприятия, для предотвращения и предупреждения развития диабетической нефропатии и хронической болезни почек.
