Naked Science стало самым цитируемым научно-популярным СМИ в России третий год подряд
По итогам 2025 года интернет-издание Naked Science в третий раз подряд стало самым цитируемым научно-популярным ресурсом по версии «Медиалогия». Рейтинг отражает, насколько эффективно и качественно средства массовой информации распространяют контент.
Naked Science в 2025-м занял первое место в рейтинге «Медиалогии» «Топ-15 самых цитируемых СМИ научно-популярной тематики». Издание повторило успех 2023-2024 годов.
Аналитическая компания формирует индекс ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Индекс рассчитывают с учетом количества ссылок на ресурс, а также значимости изданий, дающих эти ссылки. Самоцитирование «Медиалогия» не учитывает.
Рейтинг создается на основе базы, включающей свыше 108 тысяч СМИ, среди которых газеты, телеканалы, информагентства и интернет-медиа, без учета новостных агрегаторов.
Созданный в 2013 году проект Naked Science за время работы стал лидером по посещаемости среди научно-популярных ресурсов в русскоязычном интернет-пространстве. Каждый месяц издание публикует до 500 материалов, освещающих науку и современные технологии. Число подписчиков в социальных сетях превысило миллион человек, а число ежемесячных визитов на сайт достигает пяти миллионов.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.
Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
«Приросла»: как работают имплантаты
