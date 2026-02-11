Naked Science стало самым цитируемым научно-популярным СМИ в России третий год подряд

По итогам 2025 года интернет-издание Naked Science в третий раз подряд стало самым цитируемым научно-популярным ресурсом по версии «Медиалогия». Рейтинг отражает, насколько эффективно и качественно средства массовой информации распространяют контент.

Naked Science в 2025-м занял первое место в рейтинге «Медиалогии» «Топ-15 самых цитируемых СМИ научно-популярной тематики». Издание повторило успех 2023-2024 годов.

Аналитическая компания формирует индекс ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Индекс рассчитывают с учетом количества ссылок на ресурс, а также значимости изданий, дающих эти ссылки. Самоцитирование «Медиалогия» не учитывает.

Самые цитируемые СМИ научно-популярной тематики за 2025 год / © «Медиалогия»

Рейтинг создается на основе базы, включающей свыше 108 тысяч СМИ, среди которых газеты, телеканалы, информагентства и интернет-медиа, без учета новостных агрегаторов.

Созданный в 2013 году проект Naked Science за время работы стал лидером по посещаемости среди научно-популярных ресурсов в русскоязычном интернет-пространстве. Каждый месяц издание публикует до 500 материалов, освещающих науку и современные технологии. Число подписчиков в социальных сетях превысило миллион человек, а число ежемесячных визитов на сайт достигает пяти миллионов.

