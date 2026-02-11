Уведомления
В орегонской пещере нашли древнейший образец шитья
Находки, сделанные в пещерах штата Орегон, проливают свет на то, как люди жили и одевались приблизительно 12 тысяч лет тому назад, в суровых климатических условиях ледникового периода. Среди других артефактов ученые обнаружили кусок лосиной шкуры с пришитой к ней веревкой из растительных волокон и шерсти — самый древний известный пример использования технологии шитья.
В 1958 году археолог-любитель Джон Коулз провел раскопки в пещере Кугар-Маунтин в центральной части штата Орегон и сохранил многие найденные там артефакты. После его смерти, в 1980-х, эти предметы передали в музей Фауэлл (Кламат-Фолс, штат Орегон), где они хранятся до сих пор.
Спустя почти семь десятилетий группа американских антропологов, статья которых опубликована в журнале Science Advances, более внимательно изучила артефакты, найденные Коулзом, а также коллекцию предметов, обнаруженных в находящихся поблизости от Кугар-Маунтин пещерах Пейсли: древние веревки, иглы, куски шкур.
Эти пещеры — археологические памятники позднего плейстоцена. Сделанные там находки в основном датируются периодом молодого или младшего дриаса (около 12 тысяч лет тому назад).
В тот период в Северном полушарии произошло внезапное резкое похолодание, которое привело к массовому вымиранию крупных видов животных. До сих пор очень мало известно о том, как приспособились к изменению климата люди. Во многом это объясняется тем, что предметы, сделанные из органических материалов, недолговечны и не дожили до наших дней. Однако пустынные условия центральной части Орегона позволили оставшимся в пещерах артефактам хорошо сохраниться в течение многих тысячелетий.
Коллекции предметов из пещер включают в себя множество предметов, в том числе волоконные веревки, полоски шкур, костяные иглы с ушком и, что наиболее примечательно, кусок лосиной шкуры, который признали самым древним известным образцом использования технологии шитья.
«Хотя мы не можем однозначно сказать, что это часть одежды, этот предмет представляет собой кусок обработанной и очищенной от шерсти шкуры, с веревкой, изготовленной из смеси волокон однодольных растений и шерсти животных, вшитой в ее край. Веревка выходит из края большего участка шкуры, затем уходит в отдельный небольшой ее фрагмент, где она завязана узлом, чтобы предотвратить выдергивание. Мы интерпретируем этот объект как край облегающей одежды, мокасин, сумки либо контейнера или же часть переносного укрытия», — рассказали исследователи.
Радиоуглеродный анализ куска шкуры показал ее возраст — примерно 12 600-12 050 лет.
Эта находка, по словам ученых, указывает на то, как люди начали адаптироваться к наступившему похолоданию климата. Им потребовалась более теплая, плотная, облегающая тело одежда, которую они шили с помощью костяных игл и веревок, сплетенных из растительных волокон. Об этом косвенно свидетельствует обилие костяных игл, найденных на стоянках эпохи позднего плейстоцена и которых становится меньше, когда климат на планете потеплел.
