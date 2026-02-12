  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 февраля, 09:33
Рейтинг: +1128
Посты: 2569

Будущий гиперзвуковой аппарат с полностью напечатанным на 3D-принтере планером прошел ключевые испытания

Компания Hypersonix Launch Systems из Квинсленда (Австралия) объявила об успешном завершении вибрационных испытаний гиперзвукового технологического демонстратора DART AE. Тесты подтвердили конструкционную надежность и прочность аппарата в преддверии предстоящих летных испытаний.

Сообщество
# 3D-принтер
# авиация
# технологии
Концепт DART AE / © Hypersonix
Концепт DART AE / © Hypersonix

В сообщении в социальных сетях Hypersonix отметила: «Мы успешно завершили вибрационные испытания DART AE, подтвердив надежность компонентов и структурную целостность конструкции для гиперзвукового полета». По заявлению компании, испытания доказали, что используемые материалы способны выдерживать экстремальные механические нагрузки, возникающие при движении на сверхвысоких скоростях.

DART AE представляет собой одноразовый гиперзвуковой демонстратор, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим на водороде. По утверждению разработчиков, это первый в мире гиперзвуковой летательный аппарат с полностью напечатанным на 3D-принтере планером, изготовленным из высокотемпературных сплавов.

Длина DART AE составляет около трех метров, масса — приблизительно 300 килограммов. По данным компании, аппарат будет способен преодолевать расстояние до 1000 километров и развивать скорость до 8500 километров в час.

Помимо подтверждения успешного прохождения вибрационных тестов, компания не раскрыла место их проведения и не представила подробностей о сроках предстоящих летных испытаний.

Вибрационные испытания представляют собой наземную проверку, в ходе которой аппарат подвергается механическим нагрузкам, аналогичным тем, что возникают при запуске и полете на высоких скоростях. Такие тесты позволяют убедиться, что конструкция и ее элементы выдержат реальные эксплуатационные условия. Завершение этого этапа считается важной вехой на пути к первому полету. Следующим шагом, по заявлению Hypersonix, станут интеграционные работы и предполетная подготовка.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
3 минуты назад
-
0
+
Своеобразная у него компоновка хвостовой части - киль находится в зоне аэродинамического затенения корпусом. То есть скрывается от гиперзвукового потока за корпусом. Поэтому он и не нарисован красным разогретым. Но на дозвуковой скорости это затенение будет меньше (дозвуковой воздух будет успевать затекать за торец корпуса и обдувать киль) и, видимо, там он работает, не участвуя в работе на гиперзвуковом режиме полёта. И картина разогрева не совсем корректная - передние кромки крыла до самой законцовки тоже должны быть красными, ведь на них действует гиперзвуковой поток с той же самой высокой температурой торможения, что и у носовой части. Да и водородный выхлоп (водяной пар) нигде и никогда не бывает фиолетового цвета.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Семь вершин мира
Русское географическое общество
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Фев
1400
История беспилотников: от игрушки до оружия
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Ресинтез: как разобрать и собрать лишайник в лаборатории
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Безграмотное Средневековье
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Кто такие долгожители?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Мозг и восприятие красоты
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 февраля, 09:44
ПНИПУ

17 февраля произойдет солнечное затмение

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

ПНИПУ
# астрономия
# Кольцеобразное солнечное затмение
# солнечное затмение
# Солнце
10 февраля, 08:00
Татьяна Зайцева

Ученые нашли новые подтверждения связи вируса Эпштейна — Барр с рассеянным склерозом

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Медицина
# аутоиммунные заболевания
# вирус
# рассеянный склероз
11 февраля, 11:47
Александр Березин

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Астрономия
# астрофизика
# галактики
# космология
# космос
# ранняя вселенная
11 февраля, 09:44
ПНИПУ

17 февраля произойдет солнечное затмение

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

ПНИПУ
# астрономия
# Кольцеобразное солнечное затмение
# солнечное затмение
# Солнце
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи допустили биологическое происхождение части органики на Марсе

    12 февраля, 09:10

  2. Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

    12 февраля, 08:19

  3. В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

    12 февраля, 07:52

  4. У рыб нашли гибридные зрительные клетки, которых нет у других позвоночных

    11 февраля, 22:22
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Николай Цыгикало
3 минуты назад
Своеобразная у него компоновка хвостовой части - киль находится в зоне аэродинамического затенения корпусом. То есть скрывается от

Будущий гиперзвуковой аппарат с полностью напечатанным на 3D-принтере планером прошел ключевые испытания

Александр Французов
6 минут назад
Профор, Не переживайте, некоторые считают,что вы можете переродиться)) вот и узнаете)

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Александр Французов
11 минут назад
Прежде чем проводить такие исследования, должны ответить на вопрос :" а что такое любовь?" и те кого интервьюировали, должны четко понимать свои

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

Александр Французов
14 минут назад
Лунь конечно, в сто раз лучше)

В Китае завершили испытания нового экраноплана

Александр Французов
15 минут назад
Да не было там ничего и не будет.

Планетологи допустили биологическое происхождение части органики на Марсе

Jora Bayramow
40 минут назад
Вселенная бездонная и не имеет границ. Так что, какие бы гипотезы не строили, они для появления Вселенной, галактик не подойдут. И мы никогда не

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Dmitriy
42 минуты назад
А почему оно не должно работать вне атмосферы? Странный эксперимент. Опасность представляет скорее длительное использование под действиями

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Vlad Ok
1 час назад
Autotrade222, эпический фантазер:) У амеров orion ещё пару лет назад облетел луну и вернувшись сел в море. Нервничает роскосмос, его обошли как стоячего.

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Владимир Городецкий
2 часа назад
Профор, не будут. Они будут уже знать, в чем мы заблуждались, но в чем-то мы и сейчас правы. И это так и останется, просто мы пока не знаем, до каких

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Дмитрий Захаров
4 часа назад
Вокруг меня вращается весь мир, Но нет меня, играющего в прятки. Парадоксальность - свойство чёрных дыр. Вы не проснулись, значит всё в порядке...

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Autotrade222
5 часов назад
Америкосы занервничали.

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Hooria Habib
7 часов назад
StreamEast does not host, upload, rebroadcast, or store any video files. All content redirects to third-party platforms. We comply with DMCA regulations and respond promptly to valid takedown requests. https://streameast-live.org/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Тор Красс
8 часов назад
Ты о чем пишешь, они че под километрами воды, какое нах давление, машины для бурения и прохождения под землёй, давно сделаны и работают

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

Aial Tanarinsky
9 часов назад
Этот телескоп больше будет наблюдать спутники Старлинк Илона Маска.)

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

ALIBEI
9 часов назад
Bro... Its just Rust Clan Base Reference lmao

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Blood Stash
9 часов назад
Я помню как в детстве все астрономы мира говорили , затмение великое событие оно бывает раз в жизни, Толи я живу долго , Толи незнаю! Это уже будет 4е

17 февраля произойдет солнечное затмение

Сергей Сатоев
10 часов назад
Сергей, лихо это вы, однако : "...для стран Запада и третьего мира." Уравняли... Из БРИКС, кроме самой Бразилии -- Египет и Индонезия. Из "3-го мира" --

Embraer превратит штурмовик A-29 Super в «охотника за дронами»

Hillel Brodsky
10 часов назад
Когда самые недалекие главы государств поймут, что их титаническая борьба за господство над Донбассом — борьба двух кланов дикарей на небольшом

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Алексей Kуtуzov
11 часов назад
pkrolegpopov, трудно тебе в жизни приходится я погляжу.. При чем здесь зарплата то?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Окопы ПМВ
12 часов назад
Вот и хорошо. Давно пора теорию Большого взрыва выкинуть на помойку. Туда же скоро полетят и другие теории, типа тёмной материи, тёмной энергии.

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно