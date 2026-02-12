Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Будущий гиперзвуковой аппарат с полностью напечатанным на 3D-принтере планером прошел ключевые испытания
Компания Hypersonix Launch Systems из Квинсленда (Австралия) объявила об успешном завершении вибрационных испытаний гиперзвукового технологического демонстратора DART AE. Тесты подтвердили конструкционную надежность и прочность аппарата в преддверии предстоящих летных испытаний.
В сообщении в социальных сетях Hypersonix отметила: «Мы успешно завершили вибрационные испытания DART AE, подтвердив надежность компонентов и структурную целостность конструкции для гиперзвукового полета». По заявлению компании, испытания доказали, что используемые материалы способны выдерживать экстремальные механические нагрузки, возникающие при движении на сверхвысоких скоростях.
DART AE представляет собой одноразовый гиперзвуковой демонстратор, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим на водороде. По утверждению разработчиков, это первый в мире гиперзвуковой летательный аппарат с полностью напечатанным на 3D-принтере планером, изготовленным из высокотемпературных сплавов.
Длина DART AE составляет около трех метров, масса — приблизительно 300 килограммов. По данным компании, аппарат будет способен преодолевать расстояние до 1000 километров и развивать скорость до 8500 километров в час.
Помимо подтверждения успешного прохождения вибрационных тестов, компания не раскрыла место их проведения и не представила подробностей о сроках предстоящих летных испытаний.
Вибрационные испытания представляют собой наземную проверку, в ходе которой аппарат подвергается механическим нагрузкам, аналогичным тем, что возникают при запуске и полете на высоких скоростях. Такие тесты позволяют убедиться, что конструкция и ее элементы выдержат реальные эксплуатационные условия. Завершение этого этапа считается важной вехой на пути к первому полету. Следующим шагом, по заявлению Hypersonix, станут интеграционные работы и предполетная подготовка.
