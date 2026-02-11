Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первая ступень Starship нового поколения впервые успешно прошла четырехдневные криогенные испытания

Модернизированная первая ступень Starship, предназначенная для следующего запуска транспортной системы, успешно завершила цикл криогенных испытаний, преодолев критически важный этап, который ранее привел к разрушению предыдущей Super Heavy.

Super Heavy V3 во время испытаний / © SpaceX

SpaceX сообщила об этом 10 февраля 2026 года в социальной сети Х: «Криогенные испытания на прочность Super Heavy V3 впервые успешно завершены. Многодневная кампания позволила проверить переработанные системы ускорителя и его структурную прочность».

Super Heavy V3 во время испытаний / © SpaceX

На прошлой неделе наземные команды на «Звездной базе» SpaceX в Техасе (США) вывезли 72-метровую первую ступень Starship из сборочного цеха и транспортировали ее на испытательный полигон Massey’s Test Site, расположенный в нескольких километрах. Сначала специалисты провели испытание на давление при обычной температуре, после чего в течение шести дней четырежды заправляли ракету сверхохлажденным жидким азотом.

Таким образом Super Heavy V3 прошел серию повторяющихся тепловых и нагрузочных циклов. Жидкий азот использовался в качестве имитации криогенных компонентов — метана и жидкого кислорода, которые будут заправлены в баки Super Heavy V3 в день запуска.

Значимость этих испытаний заключается в том, что они приближают SpaceX к первому испытательному полету Starship V3 — обновленной версии сверхтяжелой транспортной системы.

Первоначально назначенный для первого полета Super Heavy V3 разрушился в ноябре 2025 года во время испытания на давление: его бак жидкого кислорода не выдержал нагрузки. После этого SpaceX списала первую ступень и перешла к следующему экземпляру — Booster 19.

Судя по всему, этот экземпляр успешно прошел все стресс-тесты. В понедельник, 9 февраля, его вернули на завод, где техники установят 33 двигателя Raptor и смонтируют решетчатые аэродинамические рули. Эти элементы отличаются от конфигурации Starship V2. Двигатели Raptor 3, которые дебютируют на версии V3, обеспечивают большую тягу и получили конструктивные изменения, направленные на повышение надежности. Они стали легче, а трубопроводы и датчики интегрированы непосредственно в силовую структуру двигателя. Это позволило отказаться от отдельных теплозащитных экранов между двигателями в основании ракеты.

Новая версия использует три решетчатых руля вместо четырех, сохраняя при этом достаточную управляемость при возвращении. Эти аэродинамические поверхности стабилизируют ракету во время спуска и подготовки к повторному использованию.

Также переработана конструкция кольца горячего разделения ступеней в верхней части Super Heavy. Теперь оно интегрировано в конструкцию и возвращается на Землю вместе с первой ступенью. В предыдущих полетах это кольцо отделялось и терялось.

После установки двигателей и рулей Super Heavy будет доставлен на стартовую площадку, где его заправят метаном и жидким кислородом для огневых стендовых испытаний всех 33 двигателей.