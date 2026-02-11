Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX построит собственный ускоритель частиц
Солнце непрерывно выбрасывает потоки заряженных частиц. Часть из них сталкивается с атмосферой Земли, вызывая завораживающие полярные сияния в ночном небе. Однако для техники, находящейся на орбите, космическая погода быстро превращается в серьезную проблему. Эти частицы способны выводить из строя бортовую электронику спутников, ставя под угрозу выполнение их задач и срок службы.
Стремясь перенести исследования и испытания этого явления внутрь компании, SpaceX приступила к разработке собственного ускорителя частиц во Флориде (США). Планируемый объект представляет собой циклотрон — установку, способную разгонять протоны почти до высоких скоростей. Это позволит изучать воздействие радиации на космическую технику SpaceX, включая спутники широкополосной связи Starlink.
Вице-президент SpaceX по направлению Starlink Майкл Николлс подтвердил эту информацию в социальной сети X, сообщив, что компания «нанимает ведущих инженеров для работы на новом циклотроне мощностью 230 мегаэлектронвольт во Флориде, где мы переводим испытания на одиночные радиационные события в собственную инфраструктуру, чтобы ускорить разработку всех аппаратов SpaceX».
В упрощенном виде принцип работы циклотрона заключается в использовании магнитного поля, которое искривляет траекторию заряженных частиц по кругу, позволяя постепенно разгонять их до высоких энергий. Затем эти частицы направляют на различные материалы, имитируя воздействие космической радиации в земных условиях.
Вакансии, размещенные на платформе ZipRecruiter, указывают, что одной из ключевых задач станет изучение реакции компьютерных микросхем на облучение высокоэнергетическими частицами.
Циклотрон SpaceX будет весьма мощным, хотя и уступит по характеристикам кольцевому циклотрону на 590 мегаэлектронвольт в Институте Пауля Шеррера в Швейцарии.
Спутники Starlink уже сталкивались с разрушительным воздействием космической погоды, особенно во время солнечных бурь. Подобные всплески электромагнитной активности на орбите, как было установлено, сокращают срок службы спутников, заставляя их сходить с орбиты значительно раньше расчетного времени.
