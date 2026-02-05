Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотоловушка сняла, как просыпается пума

Автоматическая камера сделала несколько забавных кадров сонной пумы после ее пробуждения.

Фотоловушка сняла, как просыпается пума / © Dave Kiely

Фотограф дикой природы Дэйв Кили установил фотоловушку прямо рядом с добычей, разместив камеру с датчиком движения во время поездки в национальный парк Торрес-дель-Пайне (Чили). Свежая туша гуанако привлекла южноамериканских пум, а одна из них решила задержаться — и познакомилась с камерой вплотную.

Примостившись у фотоловушки, зверь предался сну, несколько раз лениво перевернувшись. Пробудившись, он спокойно заглянул в глазок камеры — без удивления, будто так и заведено.

Пумы — животные скрытные и потенциально опасные, но они все чаще стали попадать в объективы благодаря фотоловушкам.

