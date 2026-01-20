Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства
Строительство будущего самого высокого здания на планете стремительно подходит к важной вехе. Саудовская башня Jeddah Tower уверенно приближается к отметке в 100 этажей, делая еще один шаг к запланированному завершению проекта в 2028 году.
Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что высота башни достигла 69 этажей. В конце декабря инженерная компания Thornton Tomasetti подтвердила, что здание превысило рубеж в 80 этажей, а по сообщениям местных жителей, строительство уже дошло до 85-го. Если нынешние темпы сохранятся, в ближайшие недели башня преодолеет отметку в 100 этажей, войдя в элитный клуб примерно из 25 зданий в мире, достигших такой высоты.
Тем не менее, до финиша еще далеко. Архитекторы из Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG) недавно заявили, что небоскреб будет насчитывать как минимум 157 этажей и превысит высоту в один километр в саудовском портовом городе Джидда. Точная итоговая высота пока не раскрывается. В результате здание значительно превзойдет нынешнего рекордсмена — Бурдж-Халифу, а также окажется почти вдвое выше самого высокого небоскреба США — One World Trade Center.
Внутри JEC Tower разместится самая высокая в мире смотровая площадка, а также роскошный отель, офисные пространства и элитные апартаменты. Двухэтажные лифты будут перемещать пассажиров со скоростью до 10 метров в секунду — почти как аттракцион.
Всего в здании планируется установить 59 лифтов, а общая площадь помещений составит около 530 тысяч квадратных метров.
Jeddah Tower станет центральным элементом нового городского района. Проект реализуется под руководством саудовского принца Аль-Валида бин Талала Аль Сауда и развивается уже более десяти лет. В прошлом строительство приостанавливалось на уровне 60-го этажа и было заморожено на несколько лет; по ряду сообщений, задержки были связаны с политическими чистками, инициированными наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Этот меганебоскреб — лишь один из нескольких масштабных «гигапроектов», реализуемых в богатом нефтью королевстве, которое стремится превратиться в один из крупнейших туристических центров мира. В их числе — футуристический проект «Зеркальная линия» (The Line) и гигантский комплекс «Мукааб» (The Mukaab).
