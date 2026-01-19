Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В пригороде Рима обнаружен крупный погребальный комплекс республиканской эпохи
Археологи выявили крупный погребальный комплекс раннереспубликанского периода в районе Пьетралата на севере Рима. Находку сделали вдоль улицы Виа ди Пьетралата и включает не только сами гробницы, но и участок древней дороги, небольшое культовое сооружение, а также два массивных каменных бассейна. Самые ранние из этих объектов датируются III–II веками до нашей эры.
Археологический потенциал Пьетралаты стал очевиден еще в 1997 году, когда раскопки выявили следы поселений архаического периода — VIII–VI веков до нашей эры. Тогда исследователи обнаружили вырубленные в склоне холма тоннели, соединенные с круглыми колодцами, которые интерпретировали как системы сбора воды, а также остатки роскошных жилых построек позднереспубликанского времени.
Нынешний этап раскопок проводится в рамках масштабного градостроительного проекта и подтвердил, что территория была заселена практически непрерывно — с V века до нашей эры по I век нашей эры.
Новый погребальный комплекс вырезан в наклонном туфовом массиве под современной Виа ди Пьетралата и состоит главным образом из двух гробниц.
Гробница A имеет монументальный вход, высеченный в скале: портал оформлен косяками и перемычкой, а проем перекрыт крупной монолитной плитой. Внутри археологи нашли саркофаг из пеперино, а также погребальный инвентарь — целые сосуды, чашу с черным покрытием, керамический кувшин, зеркало и небольшую чашку.
Гробница B, сооруженная несколькими столетиями позже, в III веке до нашей эры, содержала останки мужского черепа со следами трепанации. Эта редкая находка дает ценную информацию о медицинских практиках античности.
По мнению исследователей, обе гробницы первоначально были объединены общей монументальной туфовой фасадой, которая впоследствии была разобрана и повторно использована еще в древности. Масштаб и качество исполнения комплекса указывают на то, что он принадлежал состоятельной местной семье.
Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Значительная часть труб в коммунальном хозяйстве (водопроводы, теплотрассы), а также в нефтяной и химической промышленности — старые и сильно изношены. Они постоянно требуют осмотра, чистки и ремонта, чтобы не произошло аварий и разрывов. Существующие технологии и роботы для работы внутри труб несовершенны, поскольку не могут проходить крутые повороты (например, под 90 градусов) и работают только в трубах одного, строго заданного диаметра. Ученые Пермского Политеха и Волгоградского государственного аграрного университета разработали универсального робота, который лишен этих ограничений. Он автоматически подстраивается под диаметр трубы и благодаря особой конструкции колес не застревает на поворотах. Ключевое преимущество — устройство работает в трубах вдвое меньшего диаметра, чем аналоги. Это делает его идеальным инструментом для обслуживания сложных участков трубопроводных сетей, недоступных для других технологий. Разработка доказала свою эффективность на испытаниях.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
31 Августа, 2016
Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
26 Марта, 2015
10 самых высоких сооружений мира
15 Сентября, 2017
Преступность завтрашнего дня
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии