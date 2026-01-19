Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В пригороде Рима обнаружен крупный погребальный комплекс республиканской эпохи

Археологи выявили крупный погребальный комплекс раннереспубликанского периода в районе Пьетралата на севере Рима. Находку сделали вдоль улицы Виа ди Пьетралата и включает не только сами гробницы, но и участок древней дороги, небольшое культовое сооружение, а также два массивных каменных бассейна. Самые ранние из этих объектов датируются III–II веками до нашей эры.

Гробницы раннереспубликанского периода / © Finestre sull’Arte

Археологический потенциал Пьетралаты стал очевиден еще в 1997 году, когда раскопки выявили следы поселений архаического периода — VIII–VI веков до нашей эры. Тогда исследователи обнаружили вырубленные в склоне холма тоннели, соединенные с круглыми колодцами, которые интерпретировали как системы сбора воды, а также остатки роскошных жилых построек позднереспубликанского времени.

Нынешний этап раскопок проводится в рамках масштабного градостроительного проекта и подтвердил, что территория была заселена практически непрерывно — с V века до нашей эры по I век нашей эры.

Новый погребальный комплекс вырезан в наклонном туфовом массиве под современной Виа ди Пьетралата и состоит главным образом из двух гробниц.

Гробница A имеет монументальный вход, высеченный в скале: портал оформлен косяками и перемычкой, а проем перекрыт крупной монолитной плитой. Внутри археологи нашли саркофаг из пеперино, а также погребальный инвентарь — целые сосуды, чашу с черным покрытием, керамический кувшин, зеркало и небольшую чашку.

Гробница B, сооруженная несколькими столетиями позже, в III веке до нашей эры, содержала останки мужского черепа со следами трепанации. Эта редкая находка дает ценную информацию о медицинских практиках античности.

По мнению исследователей, обе гробницы первоначально были объединены общей монументальной туфовой фасадой, которая впоследствии была разобрана и повторно использована еще в древности. Масштаб и качество исполнения комплекса указывают на то, что он принадлежал состоятельной местной семье.



