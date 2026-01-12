  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
12 января, 07:45
Уникальную костяную шкатулку нашли в римском погребении

В Бродвее, графство Вустершир (Великобритания), в позднеримском захоронении археологи обнаружили уникальную шкатулку, вырезанную из кости. В археологической практике не известно ни одного сопоставимого по типу предмета.

# античность
# археология
# Древний Рим
# история
Костяная шкатулка / © Worcestershire Archaeology
Костяная шкатулка / © Worcestershire Archaeology

Шкатулку нашли в могиле молодой женщины. Она миниатюрна — около 6,9 сантиметров в длину, 3,3 сантиметра в ширину и три сантиметра в высоту — и сохранилась в превосходном, практически идеальном состоянии. У предмета есть сдвижная крышка, а поверхность украшена орнаментом из колец и точек, напоминающим узор на римских игральных костях. Шкатулку изготовили из кости косули. Характер декора указал на позднеримский период, что впоследствии подтвердилось радиоуглеродным анализом человеческих останков из погребения.

Костяная шкатулка / © Worcestershire Archaeology
Костяная шкатулка / © Worcestershire Archaeology

Предмет был аккуратно уложен в могилу, что ясно говорит о его особой ценности для владелицы. Археологи предположили, что шкатулка могла служить для хранения мазей или других косметических средств.

Руководитель раскопок Джейми Уилкинс охарактеризовал находку как «поразительную — не только из-за мастерства исполнения и степени сохранности шкатулки, но и из-за той истории, которую она рассказывает о людях, живших здесь. Я никогда прежде не видел ничего подобного, и сразу стало ясно, что мы обнаружили нечто по-настоящему исключительное».

Раскопки на участке Milestone Ground в Бродвее, расположенном в северной части Котсуолдса, ведет команда археологов из Worcestershire Archaeology в преддверии запланированной застройки. Археологические находки свидетельствуют о непрерывном присутствии человека на этой территории на протяжении около 8 000 лет — от мезолита до англосаксонского Средневековья.

За месяц
