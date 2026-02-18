О мероприятии

Сначала приходится держать в голове каждое движение. А потом внимание начинает мешать. Так люди учатся не только танцу и акробатике, но и тому, как ночью дойти до холодильника, в панике — до эмоционального завершения, а в привычных рассуждениях — до логического конца.

Учитель биологии и популяризатор науки Сергей Лопатин расскажет о подкорковых структурах и кортико-стриарных петлях: о том, как мозг превращает повторение в автоматизм и почему привычки могут быть и спасением, и ловушкой.