Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году
Цены на продукты питания остаются одним из самых устойчивых факторов роста расходов домохозяйств по всему миру. В 2026 году в одних странах ожидается резкий рост стоимости продовольствия, тогда как в других она останется относительно стабильной.
Согласно новым прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2026 году инфляция на продукты питания будет существенно различаться в 160 странах — от двузначного роста в одних экономиках до фактического снижения цен в других.
Карта выше ранжирует 160 стран по прогнозируемому годовому изменению цен на продовольствие, показывая, где домохозяйства, вероятнее всего, столкнутся с наиболее резким ростом расходов в 2026 году.
В настоящее время инфляционное давление наиболее ощутимо в развивающихся экономиках и странах, зависимых от импорта.
На динамику продовольственной инфляции влияют колебания валютных курсов, мировые цены на сырье, торговые перебои и внутренние условия предложения. Страны, сталкивающиеся с обесцениванием национальной валюты или затяжной экономической нестабильностью, как правило, испытывают более резкий рост цен на продукты.
Лидером рейтинга стал Иран, где, по прогнозам, цены на продовольствие вырастут на 55,9% в годовом выражении.
Ослабление национальной валюты и продолжительное инфляционное давление уже в последние годы привели к экстремально высокой продовольственной инфляции в стране. Прогноз на 2026 год указывает на сохранение этих тенденций.
Среди стран с наиболее высокими показателями также находятся несколько государств Африки к югу от Сахары — Нигерия (17,1%), Ангола (14,8%), Замбия (10,8%) и Эфиопия (10,1%). Во многих из них рост цен на продукты тесно связан с валютной волатильностью, зависимостью от импорта и сбоями на стороне предложения.
Россия, согласно данным прогноза ФАО, занимает 48-е место в мире с показателем 4,6%.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Опытные наблюдатели за птицами отличаются не только зорким взглядом. В их мозге происходят изменения — такие же, как при изучении иностранного языка или игре на музыкальном инструменте. Эти изменения могут помочь дольше сохранить ясность ума. К такому выводу пришли авторы нового исследования.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
