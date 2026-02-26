Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

Цены на продукты питания остаются одним из самых устойчивых факторов роста расходов домохозяйств по всему миру. В 2026 году в одних странах ожидается резкий рост стоимости продовольствия, тогда как в других она останется относительно стабильной.

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году / © Visual Capitalist

Согласно новым прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2026 году инфляция на продукты питания будет существенно различаться в 160 странах — от двузначного роста в одних экономиках до фактического снижения цен в других.

Карта выше ранжирует 160 стран по прогнозируемому годовому изменению цен на продовольствие, показывая, где домохозяйства, вероятнее всего, столкнутся с наиболее резким ростом расходов в 2026 году.

В настоящее время инфляционное давление наиболее ощутимо в развивающихся экономиках и странах, зависимых от импорта.

На динамику продовольственной инфляции влияют колебания валютных курсов, мировые цены на сырье, торговые перебои и внутренние условия предложения. Страны, сталкивающиеся с обесцениванием национальной валюты или затяжной экономической нестабильностью, как правило, испытывают более резкий рост цен на продукты.

Лидером рейтинга стал Иран, где, по прогнозам, цены на продовольствие вырастут на 55,9% в годовом выражении.

Ослабление национальной валюты и продолжительное инфляционное давление уже в последние годы привели к экстремально высокой продовольственной инфляции в стране. Прогноз на 2026 год указывает на сохранение этих тенденций.

Среди стран с наиболее высокими показателями также находятся несколько государств Африки к югу от Сахары — Нигерия (17,1%), Ангола (14,8%), Замбия (10,8%) и Эфиопия (10,1%). Во многих из них рост цен на продукты тесно связан с валютной волатильностью, зависимостью от импорта и сбоями на стороне предложения.

Россия, согласно данным прогноза ФАО, занимает 48-е место в мире с показателем 4,6%.