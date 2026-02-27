Уведомления
Слушатели узнают про реку Бикин.
О мероприятии
Река Бикин, протекающая на севере Приморского края, издавна славится как «Русская Амазонка». В ее бассейне сохранился самый крупный в мире девственный массив кедрово-широколиственных лесов – или, как их назвали первопоселенцы, уссурийской тайги. Проплывая по этой дикой реке, окруженной первобытными лесами, испытываешь необыкновенное удовольствие как от ярких красок осенней листвы деревьев, кустов и лиан, так и от неожиданных встреч с самыми разнообразными и непугаными представителями животного мира уникальной тайги.
Для сохранения, изучения и развития экологического туризма в бассейне верхнего и среднего течения реки в 2015 году был учрежден национальный парк «Бикин» площадью 1160 тысяч гектар, входящий в пятерку крупнейших особо охраняемых территорий России. В 2018 году парк включен в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Центральный Сихотэ-Алинь» с увеличением площади последнего.
Ученый-натуралист, кандидат биологических наук Владимир Горбатовский расскажет о плавании по среднему и верхнему течению Бикина в пору золотой осени.
