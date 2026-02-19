  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Физика: тепловые двигатели

Слушатели узнают, какие принципы лежат в основе работы тепловых двигателей.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
2 марта, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Слушатели узнают, как машинам удается превращать тепло в движение, какие принципы лежат в основе работы тепловых двигателей, как менялось их устройство от первых паровых машин до турбин современных электростанций — и что при этом осталось неизменным. Химик Максим Иванов расскажет, как тепловая энергия превращается в механическую работу и какие физические законы лежат в основе этого процесса.

Расписание
2
Понедельник
Март 2026
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

19 февраля, 11:43
Александр Речкин
4
# двигатели
# технологии
# физика
