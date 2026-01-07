Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: численность заключенных в странах мира
Практически во всех странах мира есть пенитенциарные учреждения — тюрьмы, колонии, следственные изоляторы. На инфографике наглядно показаны страны-лидеры по числу заключенных.
По данным Prison Policy Initiative, в 2024 году в мире насчитывалось 9,4 миллиона заключенных. Более трети заключенных пришлось на две страны — Китай и США.
Именно Китай оказался лидером по общему числу заключенных (1,95 миллиона). Далее в рейтинге следуют США, Бразилия, Индия и Россия.
Однако оценивать количество заключенных нельзя в отрыве от численности населения. По числу заключенных на 100 тысяч жителей лидирует Сальвадор — 1086 человек. Получается, более одного процента населения страны содержится в местах лишения свободы.
Среди лидеров по количеству заключенных на 100 тысяч жителей также оказались Куба и Руанда. США в этом рейтинге находятся на четвертом месте.
