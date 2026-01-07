  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 января, 13:48
Рейтинг: +135
Посты: 421

Инфографика: численность заключенных в странах мира

Практически во всех странах мира есть пенитенциарные учреждения — тюрьмы, колонии, следственные изоляторы. На инфографике наглядно показаны страны-лидеры по числу заключенных.

Сообщество
# заключенные
# Инфографики
# общество
# право
# страны
Инфографика: численность заключенных в странах мира / © Visual Capitalist
Инфографика: численность заключенных в странах мира / © Visual Capitalist

По данным Prison Policy Initiative, в 2024 году в мире насчитывалось 9,4 миллиона заключенных. Более трети заключенных пришлось на две страны — Китай и США. 

Именно Китай оказался лидером по общему числу заключенных (1,95 миллиона). Далее в рейтинге следуют США, Бразилия, Индия и Россия. 

Однако оценивать количество заключенных нельзя в отрыве от численности населения. По числу заключенных на 100 тысяч жителей лидирует Сальвадор — 1086 человек. Получается, более одного процента населения страны содержится в местах лишения свободы.

Среди лидеров по количеству заключенных на 100 тысяч жителей также оказались Куба и Руанда. США в этом рейтинге находятся на четвертом месте.

