О мероприятии

Пьер Ферма не был профессиональным математиком. Он был судьей, адвокатом, юристом, а математикой занимался в свободное время. Самую знаменитую свою теорему Ферма записал на полях книги Диофанта «Арифметика», добавив: «Я нашел этому поистине чудесное доказательство, но эти поля для него слишком узки». При этом общее доказательство математики нашли только в 1994 году.

Среди множества его открытий три теоремы занимают особое место: Малая теорема Ферма, Рождественнская теорема Ферма и Великая теорема Ферма. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Савватеев полностью разберет Рождественнсукую теорему и познакомит слушателей с изящным доказательством методом «крылатых квадратов Спивака».

Расписание Проспект Мира, дом 123б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация