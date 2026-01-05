Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каких странах люди чаще чувствуют себя одинокими

По данным исследователей, одиночество влияет не только на психическое состояние людей, но и на физическое здоровье. На инфографике наглядно показано, насколько одинокими чувствуют себя люди в странах мира.

Инфографика: в каких странах люди чаще чувствуют себя одинокими / © Gallup, The Economist

Существует мнение, что люди в индивидуалистских обществах чувствуют себя более одинокими. Однако исследование Gallup и журнала The Economist показало неожиданный результат.

Респондентам задали вопрос: чувствовали ли они себя вчера одинокими. Оказалось, что наиболее одинокими себя ощущали люди, проживающие в Мадагаскаре. Там 48% опрошенных признались, что днем ранее чувствовали себя одинокими.

Высокий уровень одиночества оказался в Чаде, на Коморских островах, в Мавритании и Гвинее. Для сравнения, лишь 11% жителей Финляндии и 14% жителей США заявили об ощущении одиночества.

Авторы материала пришли к выводу, что чувство одиночества скорее связано с бедностью и социальным давлением. При этом, на такое ощущение влияет не сама бедность. Из-за отсутствия денег люди меньше общаются друг с другом. Люди в богатых странах больше времени проводят с друзьями, семьей и коллегами.