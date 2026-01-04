Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В России завершили доклинические испытания вакцины от меланомы. Она победила рак практически на 100%

Меланома / © National Cancer Institute, Wikipedia

По словам Гинцбурга, во время испытаний на животных вакцина доказала свою эффективность. В разговоре с РИА «Новости» он пояснил, что с самой опухолью препарат справился практически на 100%, с метастазами — примерно на 90%.

Разработанную вакцину назвали «Неоонковак». Пациенты получат к ней доступ уже в начале этого года.

Над препаратом работали ученые из Центра имени Гамалеи и Онкологического центра имени Блохина. Вакцину производит Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.

Министерство здравоохранения разрешило использовать препарат в клинической практике. Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что препарат пока не будет применяться массово, поскольку исследователи должны оценить его безопасность и эффективность.