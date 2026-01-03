Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: места обитания пингвинов в природе
Пингвины в природе проживают в Южном полушарии Земли. На инфографике показан ареал обитания этих птиц.
Ученые выделяют 18 видов пингвинов. Однако не все они живут исключительно на Антарктиде и прилегающих островах. Также они обитают на юге Африки, Южной Америки, Австралии и в Новой Зеландии.
Один из видов — галапагосский пингвин (Spheniscus mendiculus) — проживает вблизи экватора на Галапагосских островах. Рост взрослых особей достигает полуметра, а вес — 2,5 килограмма.
Самый маленький вид обитает в южной Австралии и в Новой Зеландии. Рост малых пингвинов (Eudyptula minor), также известных как голубые пингвины, составляет 30-35 сантиметров, а вес — около одного килограмма.
Самые крупные пингвины — императорские (Aptenodytes forsteri), также известные как пингвины Форстера. Рост некоторых самцов достигает 130 сантиметров. Живут эти птицы на льдах вокруг Антарктиды. Также самый южный континент — ареал обитания пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae).
Всех пингвинов объединяет неспособность летать. Большую часть жизни они проводят в воде. Императорский пингвин способен развивать скорость под водой до 14 километров в час. Эти птицы не только хорошие пловцы, но и отличные ныряльщики. Исследователи зафиксировали рекорд пребывания императорского пингвина под водой — 32,2 минуты.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Апреля, 2017
Горячая десятка: внедорожники будущего
21 Марта, 2019
Google Stadia: все, что вам нужно знать
24 Марта, 2022
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
5 Августа, 2022
Силы света: как путешествовать через вещество?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии