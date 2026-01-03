  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 января, 16:52
Инфографика: места обитания пингвинов в природе 

Пингвины в природе проживают в Южном полушарии Земли. На инфографике показан ареал обитания этих птиц.

# Антарктида
# Инфографики
# карта
# Пингвины
# птицы
Инфографика: места обитания пингвинов в природе / © Phoenix_B_1of3, Wikipedia 
Инфографика: места обитания пингвинов в природе / © Phoenix_B_1of3, Wikipedia 

Ученые выделяют 18 видов пингвинов. Однако не все они живут исключительно на Антарктиде и прилегающих островах. Также они обитают на юге Африки, Южной Америки, Австралии и в Новой Зеландии. 

Один из видов — галапагосский пингвин (Spheniscus mendiculus) — проживает вблизи экватора на Галапагосских островах. Рост взрослых особей достигает полуметра, а вес — 2,5 килограмма. 

Самый маленький вид обитает в южной Австралии и в Новой Зеландии. Рост малых пингвинов (Eudyptula minor), также известных как голубые пингвины, составляет 30-35 сантиметров, а вес — около одного килограмма.

Самые крупные пингвины — императорские (Aptenodytes forsteri), также известные как пингвины Форстера. Рост некоторых самцов достигает 130 сантиметров. Живут эти птицы на льдах вокруг Антарктиды. Также самый южный континент — ареал обитания пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae).

Всех пингвинов объединяет неспособность летать. Большую часть жизни они проводят в воде. Императорский пингвин способен развивать скорость под водой до 14 километров в час. Эти птицы не только хорошие пловцы, но и отличные ныряльщики. Исследователи зафиксировали рекорд пребывания императорского пингвина под водой — 32,2 минуты. 

