Летучие соединения раскрыли состав бальзамирующих материалов в египетских мумиях
Специфический запах древнеегипетских мумий связан с летучими органическими веществами, которые выделяют составы для бальзамирования. Ученые провели анализ этих соединений и обнаружили, что в разные периоды истории Древнего Египта бальзамировщики использовали разные наборы материалов.
Древние египтяне предохраняли трупы умерших от посмертного гниения, поскольку считали, что разложение тела — препятствие на пути в загробную жизнь. Некоторые из самых ранних мумий Древнего Египта относятся к додинастическому периоду: тогда тела оставляли в раскаленном песке для естественной мумификации.
Практика искусственной мумификации тел с помощью бальзамирующих веществ развилась примерно к периоду Среднего царства (2040-1783 годы до нашей эры) и продолжалась более двух тысячелетий. В состав мумифицирующих бальзамов, которые использовали древние египтяне, входили растительные масла, животные жиры, пчелиный воск, битум и смолы.
О характерном запахе египетских мумий упоминают все, кто непосредственно имел с ними дело. Его описывают «затхлым», «древесным», «пряным», «сладким». Специалисты считают, что этот запах — результат разложения тканей мумии в сочетании с летучими органическими соединениями, выделяющимися из древних бальзамов и бинтов.
То, что эти летучие вещества, несмотря на прошедшие тысячелетия, все еще продолжают испаряться, вероятно, объясняется присутствием в бальзамах и тканях природных смол, которые удерживают некоторые из этих химических соединений.
Химики из Бристольского университета (Великобритания), статья которых опубликована в издании Journal of Archaeological Science, предположили, что вариации в составе материалов для бальзамирования будут отражаться на химическом профиле выделяющихся летучих органических соединений.
Результаты проведенного ими исследования не только подтвердили эту гипотезу, но и показали различия в методах бальзамирования в разные периоды истории Древнего Египта. Оказалось также, что свой профиль летучих соединений есть у разных частей тела мумий.
Исследователи отобрали 35 образцов из 19 мумий, датируемых периодом с 2000 года до нашей эры по 295 год нашей эры, то есть представляющих почти весь известный период мумификации в Древнем Египте.
Анализ показал, что у мумий, относящихся к разным историческим периодам, разный профиль летучих соединений, а рецепты бальзамирования со временем становились все сложнее. Так, в мумиях додинастического периода и эпохи Древнего царства использовали исключительно чистые жировые и масляные соединения. С течением времени в рецептах постепенно появились пчелиный воск, смолы хвойных деревьев и битум.
Например, по процентному содержанию в бальзамирующем составе пчелиного воска оказалось легко отличить мумии римского периода от образцов, относящихся к периодам Птолемеев и Нового царства.
Ученые также обнаружили, что разные части тела мумий имели различные профили летучих соединений, причем это касалось даже образцов, датированных одним и тем же периодом. По практическим соображениям или по ритуальным причинам разные ткани тела могли подвергаться воздействию разных бальзамирующих веществ либо методов, подытожили исследователи.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
