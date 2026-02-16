Летучие соединения раскрыли состав бальзамирующих материалов в египетских мумиях

Специфический запах древнеегипетских мумий связан с летучими органическими веществами, которые выделяют составы для бальзамирования. Ученые провели анализ этих соединений и обнаружили, что в разные периоды истории Древнего Египта бальзамировщики использовали разные наборы материалов.

Древние египтяне предохраняли трупы умерших от посмертного гниения, поскольку считали, что разложение тела — препятствие на пути в загробную жизнь. Некоторые из самых ранних мумий Древнего Египта относятся к додинастическому периоду: тогда тела оставляли в раскаленном песке для естественной мумификации.

Практика искусственной мумификации тел с помощью бальзамирующих веществ развилась примерно к периоду Среднего царства (2040-1783 годы до нашей эры) и продолжалась более двух тысячелетий. В состав мумифицирующих бальзамов, которые использовали древние египтяне, входили растительные масла, животные жиры, пчелиный воск, битум и смолы.

О характерном запахе египетских мумий упоминают все, кто непосредственно имел с ними дело. Его описывают «затхлым», «древесным», «пряным», «сладким». Специалисты считают, что этот запах — результат разложения тканей мумии в сочетании с летучими органическими соединениями, выделяющимися из древних бальзамов и бинтов.

То, что эти летучие вещества, несмотря на прошедшие тысячелетия, все еще продолжают испаряться, вероятно, объясняется присутствием в бальзамах и тканях природных смол, которые удерживают некоторые из этих химических соединений.

Химики из Бристольского университета (Великобритания), статья которых опубликована в издании Journal of Archaeological Science, предположили, что вариации в составе материалов для бальзамирования будут отражаться на химическом профиле выделяющихся летучих органических соединений.

Результаты проведенного ими исследования не только подтвердили эту гипотезу, но и показали различия в методах бальзамирования в разные периоды истории Древнего Египта. Оказалось также, что свой профиль летучих соединений есть у разных частей тела мумий.

Исследователи отобрали 35 образцов из 19 мумий, датируемых периодом с 2000 года до нашей эры по 295 год нашей эры, то есть представляющих почти весь известный период мумификации в Древнем Египте.

Анализ показал, что у мумий, относящихся к разным историческим периодам, разный профиль летучих соединений, а рецепты бальзамирования со временем становились все сложнее. Так, в мумиях додинастического периода и эпохи Древнего царства использовали исключительно чистые жировые и масляные соединения. С течением времени в рецептах постепенно появились пчелиный воск, смолы хвойных деревьев и битум.

Например, по процентному содержанию в бальзамирующем составе пчелиного воска оказалось легко отличить мумии римского периода от образцов, относящихся к периодам Птолемеев и Нового царства.

Ученые также обнаружили, что разные части тела мумий имели различные профили летучих соединений, причем это касалось даже образцов, датированных одним и тем же периодом. По практическим соображениям или по ритуальным причинам разные ткани тела могли подвергаться воздействию разных бальзамирующих веществ либо методов, подытожили исследователи.

