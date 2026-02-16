Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Творческие задачи «внедрили» в осознанные сновидения
Известны случаи, когда решение сложной задачи или творческого вызова неожиданно приходит нам во сне. Ученые нашли способ заставить человека решать сложные задачи во время осознанных сновидений, что в итоге помогло решать их наяву.
Сновидения исторически считались источником творческих озарений: от периодической системы химических элементов до мелодии Yesterday. Однако научное сообщество долго не могло подтвердить, действительно сны способствуют творчеству или выступают побочным продуктом иных процессов.
Известно, что фаза быстрого сна, которая ассоциируется с яркими сновидениями, часто связана с переживаниями и мыслями человека, испытанными перед сном. Кроме того, ученые доказали, что быстрый сон способствует нестандартным ассоциациям. Особенно ценны в этом контексте могут быть осознанные сновидения — состояние, при котором человек понимает, что спит, находясь внутри сновидения, и может частично или полностью управлять его сюжетом.
Ученые применили инновационный подход, сочетающий таргетную реактивацию памяти и работу с людьми, видящими осознанные сновидения. Они проверили, что будет, если вызвать осознанные сновидения о творческих задачах и поможет ли это их решить. Результаты опубликованы в издании Neuroscience of Consciousness.
В исследовании участвовали 20 добровольцев, большинство с опытом осознанных сновидений. Перед сном участники безуспешно пытались решить головоломки, требующие творческого подхода. Каждая была связана с уникальным звуковым сигналом. Таким образом создали прочную ассоциацию.
Во время быстрого сна исследователи проигрывали эти сигналы. Людей, видящие осознанные сновидения, проинструктировали: услышав знакомый звук во сне, они должны найти соответствующую головоломку в пространстве сна и попытаться ее решить, подавая сигналы ученым движениями глаз или паттернами дыхания.
Результаты подтвердили эффективность подхода. Проигрывание звуков во время сна повышало вероятность, что именно «озвученные» головоломки становились частью сновидений. Но более важно, что испытуемые, которым снились задачи, с гораздо большей вероятностью решали их уже на следующее утро. Этот результат позволяет предположить, что сам по себе процесс таргетной реактивации памяти во сне не гарантирует творческого успеха.
Решающим фактором стало именно возникновение релевантного сновидения, то есть субъективный опыт переживания проблемы во сне. Тот факт, что сигналы, которые были успешно интегрированы в сюжет снов, привели к решению задач, стал аргументом в пользу гипотезы о том, что креативная функция связана именно со сновидениями, а не с бессознательной нейрофизиологической реактивацией как таковой.
Интересно, что наибольший процент решений наблюдался у головоломок, по которым участники подавали сигналы о работе во сне, но при пробуждении не могли вспомнить содержание сновидения. Это указывает на сложную связь между осознаваемыми и неосознаваемыми процессами во сне и требует дальнейшего изучения. Как предположили авторы исследования, неосознанная проработка проблемы во сне способствует забыванию неверных путей решения, что облегчает нахождение правильного ответа наяву.
Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
27 Декабря, 2015
Наука 2015-го: хорошие новости от Билла Гейтса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии