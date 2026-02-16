Творческие задачи «внедрили» в осознанные сновидения

Известны случаи, когда решение сложной задачи или творческого вызова неожиданно приходит нам во сне. Ученые нашли способ заставить человека решать сложные задачи во время осознанных сновидений, что в итоге помогло решать их наяву.

Сновидения исторически считались источником творческих озарений: от периодической системы химических элементов до мелодии Yesterday. Однако научное сообщество долго не могло подтвердить, действительно сны способствуют творчеству или выступают побочным продуктом иных процессов.

Известно, что фаза быстрого сна, которая ассоциируется с яркими сновидениями, часто связана с переживаниями и мыслями человека, испытанными перед сном. Кроме того, ученые доказали, что быстрый сон способствует нестандартным ассоциациям. Особенно ценны в этом контексте могут быть осознанные сновидения — состояние, при котором человек понимает, что спит, находясь внутри сновидения, и может частично или полностью управлять его сюжетом.

Ученые применили инновационный подход, сочетающий таргетную реактивацию памяти и работу с людьми, видящими осознанные сновидения. Они проверили, что будет, если вызвать осознанные сновидения о творческих задачах и поможет ли это их решить. Результаты опубликованы в издании Neuroscience of Consciousness.

В исследовании участвовали 20 добровольцев, большинство с опытом осознанных сновидений. Перед сном участники безуспешно пытались решить головоломки, требующие творческого подхода. Каждая была связана с уникальным звуковым сигналом. Таким образом создали прочную ассоциацию.

Во время быстрого сна исследователи проигрывали эти сигналы. Людей, видящие осознанные сновидения, проинструктировали: услышав знакомый звук во сне, они должны найти соответствующую головоломку в пространстве сна и попытаться ее решить, подавая сигналы ученым движениями глаз или паттернами дыхания.

Результаты подтвердили эффективность подхода. Проигрывание звуков во время сна повышало вероятность, что именно «озвученные» головоломки становились частью сновидений. Но более важно, что испытуемые, которым снились задачи, с гораздо большей вероятностью решали их уже на следующее утро. Этот результат позволяет предположить, что сам по себе процесс таргетной реактивации памяти во сне не гарантирует творческого успеха.

Решающим фактором стало именно возникновение релевантного сновидения, то есть субъективный опыт переживания проблемы во сне. Тот факт, что сигналы, которые были успешно интегрированы в сюжет снов, привели к решению задач, стал аргументом в пользу гипотезы о том, что креативная функция связана именно со сновидениями, а не с бессознательной нейрофизиологической реактивацией как таковой.

Интересно, что наибольший процент решений наблюдался у головоломок, по которым участники подавали сигналы о работе во сне, но при пробуждении не могли вспомнить содержание сновидения. Это указывает на сложную связь между осознаваемыми и неосознаваемыми процессами во сне и требует дальнейшего изучения. Как предположили авторы исследования, неосознанная проработка проблемы во сне способствует забыванию неверных путей решения, что облегчает нахождение правильного ответа наяву.

Андрей Серегин 47 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.