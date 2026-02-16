Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран по количеству медалей зимних Олимпийских игр
В рейтинге ниже представлены страны, завоевавшие наибольшее количество медалей за всю историю зимних Олимпийских игр — с разбивкой на золото, серебро и бронзу.
Важно отметить, что данные не включают результаты Игр 2026 года, которые в настоящее время проходят в итальянских областях Венето и Ломбардия.
Источник информации — Международный олимпийский комитет. Визуализация ранжирует национальные олимпийские комитеты (НОК) по общему количеству медалей зимних Олимпиад.
Норвегия уверенно занимает первое место — 405 медалей, из которых 148 золотых, завоеванных на протяжении 24 зимних Олимпиад.
Для страны с населением чуть более пяти миллионов человек такое доминирование выглядит по-настоящему впечатляющим. Норвежцы традиционно сильны в лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте — дисциплинах, составляющих основу их спортивного превосходства.
Соединенные Штаты занимают второе место с 330 медалями, включая 114 золотых наград. Американская сборная добилась успеха в широком спектре дисциплин — от сноуборда до хоккея.
Канада, расположившаяся на пятой позиции, завоевала 225 медалей. Страна особенно сильна в хоккее, фристайле и шорт-треке.
Германия занимает третье место с 267 медалями, хотя в нынешнем государственном формате участвовала лишь в 13 зимних Олимпиадах. Если учитывать достижения Восточной Германии (110 медалей) и Западной Германии (39 медалей), совокупное олимпийское наследие Германии становится еще более весомым.
Советский Союз, принявший участие всего в девяти зимних Олимпиадах, завоевал 194 медали. Россия, выступающая отдельно, добавила к этому еще 121 награду за шесть участий.
