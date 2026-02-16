Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, какие продукты питания связаны с риском неврологических заболеваний
Риск развития целой плеяды неврологических болезней от депрессии и мигрени до болезни Альцгеймера и деменции возрастает, когда человек неправильно питается, недополучает или, наоборот, «перебирает» с пищей тех или иных веществ. В некоторых случаях управлять рисками помогают принципы нейронутрициологии. Об этом говорится в научном обзоре, который провели вместе со своими коллегами ученые Сеченовского Университета — заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева.
Как показали исследования с участием семидесяти тысяч человек, увлечение ультра-обработанными продуктами (это чипсы, газировка, фастфуд, лапша быстрого приготовления, сосиски, сладкие йогурты, многие замороженные полуфабрикаты) связано с высоким риском деменции. То же касается депрессии — у молодежи с не самыми полезными пищевыми привычками она развивается чаще. Неправильное питание может способствовать и тому, что мигрень станет хронической. Результаты исследования опубликованы в Q1 Nutrients.
Причиной таких изменений становится сразу несколько механизмов. Например, ультра-обработанные продукты, транс-жиры (в том числе выпечка и маргарин), добавленный сахар (сладости, соусы) нарушают работу митохондрий — органелл, отвечающих за производство энергии. Из-за сбоя в работе митохондрий выделяются активные формы кислорода и азота (свободные радикалы), которые повреждают клетки, в том числе нейроны, ускоряя их износ и старение — этот процесс называют окислительным стрессом.
Пожалуй, самый известный пример подобных дисфункций — инсулинорезистентность, пояснил профессор Алексей Данилов: «Митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности, лежащей в основе сахарного диабета 2 типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс также способствуют развитию церебральной инсулинорезистентности, нарушению энергетического метаболизма нейронов и нейровоспалению, что повышает в первую очередь риск болезни Альцгеймера».
И наконец из-за дурных пищевых привычек нарушается так называемая ось «кишечник-мозг». Это система двусторонней связи между пищеварительной системой и мозгом — они обмениваются информацией через блуждающий нерв, гормоны и иммунную систему. Если же на фоне дисбактериоза, то есть нарушения баланса «полезных» и «вредных» бактерий в кишечнике, в мозг поступают поврежденные молекулы и токсичные отходы, это способствует нейровоспалению и может повышать риски, например, болезни Паркинсона.
Мотивационный и противотревожный обед
Кроме переизбытка веществ, содержащихся во вредной пище, проблемы возникают из-за недобора жизненно необходимых организму элементов. Ученые считают, что будущее за нейронутрициологией, которое поможет восполнить дефицит одних веществ и нивелировать пагубное воздействие других.
Например, исследования показывают, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (его источники — тот самый рыбий жир, а также жирные сорта рыбы, морепродукты, семена льна, чиа, грецкие орехи) помогают регулировать систему мозга, отвечающую за настроение и мотивацию, снижают окислительный стресс и восстанавливают функции митохондрий, что снижает и тревогу, и депрессию. Для снижения симптомов депрессии и тревоги может понадобиться «подстегнуть» и производство нейромедиаторов, отвечающих за настроение, аппетит и когнитивные функции — «гормона счастья» серотонина, дофамина и норадреналина. В этом участвуют «предшественники» этих гормонов — соответственно триптофан (он содержится, например, в индейке и баранине), тирозин (можно получить из мяса, сыра, орехов) и гистидин (из мяса, рыбы, яиц, бобов, чечевицы), — а также витамин B6, витамин B12, фолиевая кислота и другие вещества.
Специалисты в области нейронутрициологии на основе научных данных подобрали наиболее «нутриентноплотные» продукты для профилактики депрессивных расстройств. Среди них субпродукты (говяжья печень), рыбная икра, листовая зелень, перец и крестоцветные овощи. В целом средиземноморскую диету, основу которой составляют овощи, фрукты, зелень, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба и морепродукты, признали «нейропротективной» — стимулирующей работу мозга.
При фибромиалгии корректировка питания и восполнение дефицитов, например, витамина D и магния, а также поддержка кишечной микробиоты с помощью пробиотиков, могут частично снижать боль, тревожность и нарушения сна. «Однако исследования пока ограничены, поэтому такие нутритивные подходы рассматриваются как дополнение к комплексному лечению, а не как самостоятельная терапия», — отметила Анастасия Бадаева.
При болезни Паркинсона сейчас рассматривают влияние нутриентов, поддерживающих энергетический метаболизм нейронов и уменьшающих окислительный стресс.
Так, коэнзим Q10 (CoQ10), антиоксидант и ключевой компонент митохондрий, участвует в снижении окислительного стресса и выработке АТФ (молекулы, которая запасает и переносит энергию для жизненно важных процессов в организме), рассказала Анастасия Бадаева: «Поддержка митохондриальной функции с помощью CoQ10 помогает нейронам эффективнее производить энергию и защищает их от повреждения свободными радикалами. Это потенциально снижает утомляемость и поддерживает мышечный тонус, однако клинические данные пока остаются предварительными, и CoQ10 рассматривается как вспомогательный нутриентный подход, а не как замена стандартной терапии».
Бактерии просят каши из козьего молока
Ученые делают ставку также на восстановление микробиома: клетчатка из фруктов и овощей питает «хорошие бактерии», которые производят бутират, выступающий природным противовоспалительным средством, успокаивающим и восстанавливающим кишечник.
На помощь приходят и моноштаммовые пробиотики, некоторые из которых называют психобиотиками из-за их влияния на мозг через ось «кишечник—мозг». Исследования показывают, что у пациентов с болезнью Паркинсона пробиотики помогают справляться с запорами — одним из ранних признаков заболевания, возникающих задолго до появления более заметных симптомов, таких как тремор. Современные данные также свидетельствуют, что такая терапия может оказывать положительное влияние на двигательные и когнитивные функции, улучшая качество жизни пациентов.
Благодаря прямой связи между кишечником и мозгом, исследователи рассматривают пребиотики и пробиотики как потенциально полезные для профилактики болезни Альцгеймера, инсульта и рассеянного склероза.
Кроме того, защищать мозг способны неперевариваемые олигосахариды — тип клетчатки, особые волокна, которые не расщепляются в верхних отделах пищеварительной системы, а достигают толстой кишки, где служат пищей для полезных бактерий. Олигосахариды входят в состав козьего молока, злаков, бобовых, лука, чеснока, цикория.
«Но любые нутриенты полезны только в определенных дозах и по назначению врача. Например, дефицит меди может приводить к нарушениям работы нервной системы, снижению координации, слабости мышц, проблемам с памятью и вниманием, так что врач может назначить пациенту добавки, содержащие медь. Но ее переизбыток смертельно опасен. Большое количество меди в организме вызывает болезнь Вильсона — металл накапливается в печени, мозге и других органах и повреждает их», — пояснила Анастасия Бадаева.
Нейронутрициология позволяет не только профилактировать заболевания, но и улучшить функции мозга у здоровых людей, считают ученые. Таких изысканий очень много. Например, в Японии сделали йогурт на основе бета-лактолина (его получают из белков коровьего молока), улучшающего память.
«Исследования в области нейронутрициологии позволят управлять здоровьем своего мозга через культуру питания, диетические нутриенты, и, конечно, пищевое поведение — а это одно из важнейших условий здорового долголетия», — заключил Алексей Данилов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Сентября, 2017
MC-21: самолет будущего или самолет без будущего?
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии