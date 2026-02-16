Ученые выяснили, какие продукты питания связаны с риском неврологических заболеваний

Риск развития целой плеяды неврологических болезней от депрессии и мигрени до болезни Альцгеймера и деменции возрастает, когда человек неправильно питается, недополучает или, наоборот, «перебирает» с пищей тех или иных веществ. В некоторых случаях управлять рисками помогают принципы нейронутрициологии. Об этом говорится в научном обзоре, который провели вместе со своими коллегами ученые Сеченовского Университета — заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева.

Как показали исследования с участием семидесяти тысяч человек, увлечение ультра-обработанными продуктами (это чипсы, газировка, фастфуд, лапша быстрого приготовления, сосиски, сладкие йогурты, многие замороженные полуфабрикаты) связано с высоким риском деменции. То же касается депрессии — у молодежи с не самыми полезными пищевыми привычками она развивается чаще. Неправильное питание может способствовать и тому, что мигрень станет хронической. Результаты исследования опубликованы в Q1 Nutrients.

Причиной таких изменений становится сразу несколько механизмов. Например, ультра-обработанные продукты, транс-жиры (в том числе выпечка и маргарин), добавленный сахар (сладости, соусы) нарушают работу митохондрий — органелл, отвечающих за производство энергии. Из-за сбоя в работе митохондрий выделяются активные формы кислорода и азота (свободные радикалы), которые повреждают клетки, в том числе нейроны, ускоряя их износ и старение — этот процесс называют окислительным стрессом.

Пожалуй, самый известный пример подобных дисфункций — инсулинорезистентность, пояснил профессор Алексей Данилов: «Митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности, лежащей в основе сахарного диабета 2 типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс также способствуют развитию церебральной инсулинорезистентности, нарушению энергетического метаболизма нейронов и нейровоспалению, что повышает в первую очередь риск болезни Альцгеймера».

И наконец из-за дурных пищевых привычек нарушается так называемая ось «кишечник-мозг». Это система двусторонней связи между пищеварительной системой и мозгом — они обмениваются информацией через блуждающий нерв, гормоны и иммунную систему. Если же на фоне дисбактериоза, то есть нарушения баланса «полезных» и «вредных» бактерий в кишечнике, в мозг поступают поврежденные молекулы и токсичные отходы, это способствует нейровоспалению и может повышать риски, например, болезни Паркинсона.

Мотивационный и противотревожный обед

Кроме переизбытка веществ, содержащихся во вредной пище, проблемы возникают из-за недобора жизненно необходимых организму элементов. Ученые считают, что будущее за нейронутрициологией, которое поможет восполнить дефицит одних веществ и нивелировать пагубное воздействие других.

Например, исследования показывают, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (его источники — тот самый рыбий жир, а также жирные сорта рыбы, морепродукты, семена льна, чиа, грецкие орехи) помогают регулировать систему мозга, отвечающую за настроение и мотивацию, снижают окислительный стресс и восстанавливают функции митохондрий, что снижает и тревогу, и депрессию. Для снижения симптомов депрессии и тревоги может понадобиться «подстегнуть» и производство нейромедиаторов, отвечающих за настроение, аппетит и когнитивные функции — «гормона счастья» серотонина, дофамина и норадреналина. В этом участвуют «предшественники» этих гормонов — соответственно триптофан (он содержится, например, в индейке и баранине), тирозин (можно получить из мяса, сыра, орехов) и гистидин (из мяса, рыбы, яиц, бобов, чечевицы), — а также витамин B6, витамин B12, фолиевая кислота и другие вещества.

Специалисты в области нейронутрициологии на основе научных данных подобрали наиболее «нутриентноплотные» продукты для профилактики депрессивных расстройств. Среди них субпродукты (говяжья печень), рыбная икра, листовая зелень, перец и крестоцветные овощи. В целом средиземноморскую диету, основу которой составляют овощи, фрукты, зелень, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба и морепродукты, признали «нейропротективной» — стимулирующей работу мозга.

При фибромиалгии корректировка питания и восполнение дефицитов, например, витамина D и магния, а также поддержка кишечной микробиоты с помощью пробиотиков, могут частично снижать боль, тревожность и нарушения сна. «Однако исследования пока ограничены, поэтому такие нутритивные подходы рассматриваются как дополнение к комплексному лечению, а не как самостоятельная терапия», — отметила Анастасия Бадаева.

При болезни Паркинсона сейчас рассматривают влияние нутриентов, поддерживающих энергетический метаболизм нейронов и уменьшающих окислительный стресс.

Так, коэнзим Q10 (CoQ10), антиоксидант и ключевой компонент митохондрий, участвует в снижении окислительного стресса и выработке АТФ (молекулы, которая запасает и переносит энергию для жизненно важных процессов в организме), рассказала Анастасия Бадаева: «Поддержка митохондриальной функции с помощью CoQ10 помогает нейронам эффективнее производить энергию и защищает их от повреждения свободными радикалами. Это потенциально снижает утомляемость и поддерживает мышечный тонус, однако клинические данные пока остаются предварительными, и CoQ10 рассматривается как вспомогательный нутриентный подход, а не как замена стандартной терапии».

Бактерии просят каши из козьего молока

Ученые делают ставку также на восстановление микробиома: клетчатка из фруктов и овощей питает «хорошие бактерии», которые производят бутират, выступающий природным противовоспалительным средством, успокаивающим и восстанавливающим кишечник.

На помощь приходят и моноштаммовые пробиотики, некоторые из которых называют психобиотиками из-за их влияния на мозг через ось «кишечник—мозг». Исследования показывают, что у пациентов с болезнью Паркинсона пробиотики помогают справляться с запорами — одним из ранних признаков заболевания, возникающих задолго до появления более заметных симптомов, таких как тремор. Современные данные также свидетельствуют, что такая терапия может оказывать положительное влияние на двигательные и когнитивные функции, улучшая качество жизни пациентов.

Благодаря прямой связи между кишечником и мозгом, исследователи рассматривают пребиотики и пробиотики как потенциально полезные для профилактики болезни Альцгеймера, инсульта и рассеянного склероза.

Кроме того, защищать мозг способны неперевариваемые олигосахариды — тип клетчатки, особые волокна, которые не расщепляются в верхних отделах пищеварительной системы, а достигают толстой кишки, где служат пищей для полезных бактерий. Олигосахариды входят в состав козьего молока, злаков, бобовых, лука, чеснока, цикория.

«Но любые нутриенты полезны только в определенных дозах и по назначению врача. Например, дефицит меди может приводить к нарушениям работы нервной системы, снижению координации, слабости мышц, проблемам с памятью и вниманием, так что врач может назначить пациенту добавки, содержащие медь. Но ее переизбыток смертельно опасен. Большое количество меди в организме вызывает болезнь Вильсона — металл накапливается в печени, мозге и других органах и повреждает их», — пояснила Анастасия Бадаева.

Нейронутрициология позволяет не только профилактировать заболевания, но и улучшить функции мозга у здоровых людей, считают ученые. Таких изысканий очень много. Например, в Японии сделали йогурт на основе бета-лактолина (его получают из белков коровьего молока), улучшающего память.

«Исследования в области нейронутрициологии позволят управлять здоровьем своего мозга через культуру питания, диетические нутриенты, и, конечно, пищевое поведение — а это одно из важнейших условий здорового долголетия», — заключил Алексей Данилов.

