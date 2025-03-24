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24 минуты назад
РТУ МИРЭА
16

Разработана система защиты от кибератак для критической инфраструктуры на основе искусственного интеллекта

4.4

В РТУ МИРЭА разработали систему контроля и управления доступом (СКУД) на основе нейронных сетей для распознавания лиц. Эта технология предназначена для повышения безопасности на объектах с повышенными рисками, таких как критическая информационная инфраструктура в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, связи, финансов и промышленности, от которых зависит функционирование целых отраслей и страны.

РТУ МИРЭА
# здравоохранение
# ИИ
# кибератаки
# критическая инфраструктура
# транспорт
# энергетика
В РТУ МИРЭА разработали систему контроля и управления доступом для критической инфраструктуры, в том числе, в сфере энергетики / © Novoklimov, ru.wikipedia.org

Защита таких объектов становится все актуальнее на фоне растущего числа кибератак. Атаки стали более технологичными и масштабными, нацеленными на разрушение инфраструктур и экономических блоков. Новая система РТУ МИРЭА призвана усилить физическую безопасность и защитить национальные интересы.

Суть разработки заключается в добавлении дополнительного уровня проверки: после сканирования карты-пропуска система анализирует лицо посетителя с помощью камеры на КПП. Если данные совпадают с информацией в базе, доступ разрешается. Всё это происходит за считанные секунды, а сотрудники охраны контролируют процесс для обеспечения максимальной точности.

«Наша система не только повышает безопасность, но и упрощает процесс управления доступом. Нейронные сети минимизируют риски, связанные с утерянными или украденными пропусками, а также сокращают время на проверку», — отметила Сафронова Мария, автор проекта, выпускница РТУ МИРЭА.

Актуальность разработки связана с растущими требованиями к безопасности на предприятиях. Традиционные системы контроля доступа часто уязвимы к взлому или человеческим ошибкам. Новая система решает эти проблемы, предлагая автоматизированный и надёжный способ идентификации.

Автор проекта представляет пример работы демонстрационного образца: камера в режиме реального времени распознает лицо сотрудника, строит эмбеддинг и накладывает маску, содержащую ключевые точки, по относительному расположению друг от друга которых можно проводить анализ и делать выводы, например, открыт рот, закрыт глаз и так далее / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Система обеспечивает точность распознавания лиц на уровне 95%, обрабатывает запросы за две секунды и снижает количество инцидентов с несанкционированным доступом на 90%. Кроме того, она уменьшает затраты на администрирование на 30% и может быть подключена к 20 контрольным точкам на территории предприятия.

Проект представлен на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и получил грант на дальнейшее развитие.

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РТУ МИРЭА
43 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# здравоохранение
# ИИ
# кибератаки
# критическая инфраструктура
# транспорт
# энергетика
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Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
Позавчера, 12:01
Михаил Орлов

Палеонтологи описали динамику роста загадочного докембрийского животного

Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.

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# Homo sapiens
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# эволюция
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