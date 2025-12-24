Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай создал один из крупнейших центров массового обучения человекоподобных роботов на реальных данных
В Китае начала работу необычная школа, предназначенная для подготовки человекоподобных роботов к самому широкому спектру задач — от работы на производственных линиях до помощи в быту и общественных пространствах. Комплекс занимает два этажа и воспроизводит как реальные производственные линии, так и жилые помещения.
Внутри центра обучения роботы отрабатывают повседневные действия, характерные как для промышленной, так и для домашней среды. Среди них — сортировка, подбор и перенос посылок, приготовление пищи и даже наведение порядка в спальне.
Каждая учебная зона, называемая «ячейкой», имеет модульную структуру и регулярно перестраивается, что позволяет инструкторам быстро адаптировать сценарии под различные эксплуатационные задачи.
Обучение в центре строится вокруг гуманоидного робота по имени Куафу — андроида, названного в честь великана из китайской мифологии. Модель разработана шэньчжэньской компанией Leju Robotics.
По словам руководителя центра Чжу Кая, каждого робота сопровождают два человека-инструктора.
«Подобно тому как детям требуется многократная практика, чтобы научиться ходить, роботам необходимо длительное обучение в самых разных сценариях, чтобы сформировать функциональный интеллект», — отметил он.
В ходе обучения один из инструкторов демонстрирует гуманоиду выполнение задания, а второй контролирует и фиксирует данные.
Центр решает одну из ключевых проблем отрасли — дефицит данных, который сдерживает развитие продвинутых моделей искусственного интеллекта. По словам Чжу, без больших объемов стандартизированных данных, полученных в реальных условиях, гуманоидные роботы плохо переносят навыки из одной среды в другую. Именно эту задачу и призван решить новый учебный комплекс.
Ожидается, что центр будет ежегодно генерировать несколько миллионов высококачественных наборов данных. Он также интегрирован с аналогичными площадками в Сучжоу, Цзинане, Хэфэе и Чжэнчжоу.
