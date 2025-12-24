Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

У крупнейшей в мире АЭС появятся дата-центры

Префектура Ниигата одобрила перезапуск крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) более чем через десять лет после аварии на «Фукусиме». Как сообщила газета Nikkei, компания Tokyo Electric Power Company (Tepco) ведет переговоры с японскими телекоммуникационными операторами, оценивая возможность размещения поблизости центра обработки данных.

АЭС «Касивадзаки—Карива» / © Tepco

Новость появилась всего через несколько дней после того, как правительство префектуры Ниигата официально разрешило возобновление работы АЭС «Касивадзаки—Карива» — крупнейшей атомной станции в мире по установленной мощности, остановленной после катастрофы на «Фукусиме».

В компании уточнили, что на данный момент у нее нет утвержденных планов по строительству дата-центра. Тем не менее публикации в СМИ совпадают с подготовкой к возобновлению эксплуатации станции, запуск которой ожидается в конце января. Губернатор Ниигаты Хидэе Ханадзуми должен встретиться с министром экономики, торговли и промышленности Японии, чтобы официально уведомить его об одобрении перезапуска.

Tepco может ориентироваться на американские технологические корпорации в качестве потенциальных клиентов. Крупнейшие IT-компании — включая Google, Microsoft и Amazon — уже заключили соглашения с поставщиками атомной энергии в США, чтобы обеспечить стабильное и экологически чистое электроснабжение для масштабных дата-центров и систем искусственного интеллекта.

Размещение дата-центра рядом с АЭС «Касивадзаки—Карива» могло бы превратить Tepco в поставщика надежной ядерной энергии для международных технологических компаний, что подчеркивает растущий спрос цифровой экономики на устойчивые и непрерывные источники электроэнергии.

АЭС «Касивадзаки—Карива» занимает центральное место в обновленной энергетической стратегии Японии, предполагающей возвращение к атомной энергетике. Несмотря на сохраняющиеся опасения местных жителей, одобрение со стороны префектуры позволяет компании впервые с 2011 года возобновить работу объекта, остановленного после аварии на «Фукусиме».