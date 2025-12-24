Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
У крупнейшей в мире АЭС появятся дата-центры
Префектура Ниигата одобрила перезапуск крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) более чем через десять лет после аварии на «Фукусиме». Как сообщила газета Nikkei, компания Tokyo Electric Power Company (Tepco) ведет переговоры с японскими телекоммуникационными операторами, оценивая возможность размещения поблизости центра обработки данных.
Новость появилась всего через несколько дней после того, как правительство префектуры Ниигата официально разрешило возобновление работы АЭС «Касивадзаки—Карива» — крупнейшей атомной станции в мире по установленной мощности, остановленной после катастрофы на «Фукусиме».
В компании уточнили, что на данный момент у нее нет утвержденных планов по строительству дата-центра. Тем не менее публикации в СМИ совпадают с подготовкой к возобновлению эксплуатации станции, запуск которой ожидается в конце января. Губернатор Ниигаты Хидэе Ханадзуми должен встретиться с министром экономики, торговли и промышленности Японии, чтобы официально уведомить его об одобрении перезапуска.
Tepco может ориентироваться на американские технологические корпорации в качестве потенциальных клиентов. Крупнейшие IT-компании — включая Google, Microsoft и Amazon — уже заключили соглашения с поставщиками атомной энергии в США, чтобы обеспечить стабильное и экологически чистое электроснабжение для масштабных дата-центров и систем искусственного интеллекта.
Размещение дата-центра рядом с АЭС «Касивадзаки—Карива» могло бы превратить Tepco в поставщика надежной ядерной энергии для международных технологических компаний, что подчеркивает растущий спрос цифровой экономики на устойчивые и непрерывные источники электроэнергии.
АЭС «Касивадзаки—Карива» занимает центральное место в обновленной энергетической стратегии Японии, предполагающей возвращение к атомной энергетике. Несмотря на сохраняющиеся опасения местных жителей, одобрение со стороны префектуры позволяет компании впервые с 2011 года возобновить работу объекта, остановленного после аварии на «Фукусиме».
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
