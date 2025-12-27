Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-10 небоскребов 2025 года
Журналисты ведущего в мире онлайн-журнала, посвященного архитектуре, Dezeen опубликовали свой рейтинг десяти самых значимых небоскребов 2025 года.
В Мехико архитектурное бюро HEMAA создало узкий, клиновидный небоскреб Ferrocarril de Cuernavaca 780, отсылающий к знаменитому зданию Flatiron в Нью-Йорке. Форма 13-этажного здания с черным фасадом из несущей стальной конструкции продиктована сложным участком — между городской улицей и остатками железнодорожной линии Ferrocarril de Cuernavaca.
Huergo 475 — жилой небоскреб в Буэнос-Айресе, выполненный из бетона с зеленоватым оттенком и выразительными консольными выносами, стал одним из самых узнаваемых проектов года. Архитекторы стремились создать здание, которое одновременно выглядело бы монолитным и гармонично вписывалось в городскую ткань.
Еще один проект в Буэнос-Айресе — 16-этажная башня от студии Rafael Viñoly Architects, отличающаяся каскадной композицией объемов и этажами двойной высоты.
Здание спроектировано как штаб-квартира оператора аэропортов Corporación América и облицовано фасадом из полупрозрачных стеклянных панелей размером 7,15 × 2,2 метра, создающих легкий и современный облик.
Пожалуй, самый значимый небоскреб года был завершен в мировой столице высотного строительства — Нью-Йорке. Спроектированное британской студией Foster + Partners здание стало новой штаб-квартирой финансового гиганта JPMorgan Chase и оказалось самым высоким небоскребом, завершенным в 2025 году.
Башня высотой 423,1 метра отличается уступчатым силуэтом, перекликающимся с небоскребами начала XX века, и опирается на массивные колонны, расходящиеся веером над углубленным входом.
В Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, компания SOM возвела небоскреб The One Flagler, вдохновленный тропическим модернизмом региона. Здание облицовано белыми бетонными фасадами, напоминающими решетчатые перголы.
Расположенный рядом с исторической церковью в стиле боз-ар, небоскреб задуман как объект, который уважительно взаимодействует с окружением и одновременно становится новой городской доминантой.
В Стамбуле архитектурное бюро KPF завершило строительство пары остекленных небоскребов, ставших центральным элементом Международного финансового центра Стамбула.
Башни высотой 40 и 46 этажей вмещают штаб-квартиру банка, а объединяющий их стилобат включает концертный зал и торговый центр.
Особое внимание в 2025 году привлекли и две башни Yachthouse в бразильском городе Балнеариу-Камбориу. При высоте 294 метра они стали самыми высокими зданиями страны.
Еще один заметный бразильский проект — 124-метровый небоскреб AGE360, возведенный франко-бразильской студией Triptyque совместно с Architects Office. Здание расположено в районе Моссунгуэ города Куритиба. Башня обернута несущим бетонным «экзоскелетом», который определяет ее выразительный архитектурный образ.
В Ванкувере студия Revery Architecture спроектировала 178,6-метровый небоскреб с цилиндрическими формами, в основание которого интегрирована церковь начала XX века.
Вестибюль 57-этажного жилого здания напрямую соединен с храмом через стеклянную галерею во всю высоту этажа, получившую название Galleria.
Небоскреб высотой 388 метров стал очередным сверхвысоким зданием, появившимся в Шэньчжэне. Проект разработан студией Foster + Partners и выделяется выразительным силуэтом из шести округлых объемов, облицованных треугольными стеклянными панелями, сходящихся к центральной вершине.
Этот проект завершает десятку самых впечатляющих небоскребов 2025 года, наглядно демонстрируя разнообразие архитектурных подходов и амбиций в глобальном высотном строительстве.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В подростковом возрасте молодые люди переживают важный этап — поиск себя. Это процесс формирования идентичности по Эриксону: ощущение цельной личности, где человек уверен в стабильности своего образа в широком понимании и получает признание от окружающих. В отечественной психологии это перекликается с идеей Даниила Эльконина об «открытии своего Я» — подросток начинает рефлексировать, сравнивать себя с другими и выстраивать систему ценностей для зрелых отношений и выбора профессии. Сегодня социальные сети радикально меняют этот процесс, становясь полноценной «виртуальной микросистемой» — средой влияния наравне с семьей и школой.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
