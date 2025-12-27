Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-10 небоскребов 2025 года

Журналисты ведущего в мире онлайн-журнала, посвященного архитектуре, Dezeen опубликовали свой рейтинг десяти самых значимых небоскребов 2025 года.

Ferrocarril de Cuernavaca 780, Мехико / © HEMAA

В Мехико архитектурное бюро HEMAA создало узкий, клиновидный небоскреб Ferrocarril de Cuernavaca 780, отсылающий к знаменитому зданию Flatiron в Нью-Йорке. Форма 13-этажного здания с черным фасадом из несущей стальной конструкции продиктована сложным участком — между городской улицей и остатками железнодорожной линии Ferrocarril de Cuernavaca.

Huergo 475, Аргентина / © Adamo Faiden

Huergo 475 — жилой небоскреб в Буэнос-Айресе, выполненный из бетона с зеленоватым оттенком и выразительными консольными выносами, стал одним из самых узнаваемых проектов года. Архитекторы стремились создать здание, которое одновременно выглядело бы монолитным и гармонично вписывалось в городскую ткань.

Vilo Tower, Аргентина / © Rafael Viñoly Architects

Еще один проект в Буэнос-Айресе — 16-этажная башня от студии Rafael Viñoly Architects, отличающаяся каскадной композицией объемов и этажами двойной высоты.

Здание спроектировано как штаб-квартира оператора аэропортов Corporación América и облицовано фасадом из полупрозрачных стеклянных панелей размером 7,15 × 2,2 метра, создающих легкий и современный облик.

270 Park Avenue, США / © Foster + Partners

Пожалуй, самый значимый небоскреб года был завершен в мировой столице высотного строительства — Нью-Йорке. Спроектированное британской студией Foster + Partners здание стало новой штаб-квартирой финансового гиганта JPMorgan Chase и оказалось самым высоким небоскребом, завершенным в 2025 году.

Башня высотой 423,1 метра отличается уступчатым силуэтом, перекликающимся с небоскребами начала XX века, и опирается на массивные колонны, расходящиеся веером над углубленным входом.

The One Flagler, США / © SOM

В Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, компания SOM возвела небоскреб The One Flagler, вдохновленный тропическим модернизмом региона. Здание облицовано белыми бетонными фасадами, напоминающими решетчатые перголы.

Расположенный рядом с исторической церковью в стиле боз-ар, небоскреб задуман как объект, который уважительно взаимодействует с окружением и одновременно становится новой городской доминантой.

Штаб-квартира Ziraat Bank, Турция / © KPF

В Стамбуле архитектурное бюро KPF завершило строительство пары остекленных небоскребов, ставших центральным элементом Международного финансового центра Стамбула.

Башни высотой 40 и 46 этажей вмещают штаб-квартиру банка, а объединяющий их стилобат включает концертный зал и торговый центр.

Yachthouse, Бразилия / © Pininfarina

Особое внимание в 2025 году привлекли и две башни Yachthouse в бразильском городе Балнеариу-Камбориу. При высоте 294 метра они стали самыми высокими зданиями страны.

AGE360, Бразилия / © Triptyque и Architects Office

Еще один заметный бразильский проект — 124-метровый небоскреб AGE360, возведенный франко-бразильской студией Triptyque совместно с Architects Office. Здание расположено в районе Моссунгуэ города Куритиба. Башня обернута несущим бетонным «экзоскелетом», который определяет ее выразительный архитектурный образ.

Butterfly, Канада / © Revery Architecture

В Ванкувере студия Revery Architecture спроектировала 178,6-метровый небоскреб с цилиндрическими формами, в основание которого интегрирована церковь начала XX века.

Вестибюль 57-этажного жилого здания напрямую соединен с храмом через стеклянную галерею во всю высоту этажа, получившую название Galleria.

Штаб-квартира China Merchants Bank, Китай / © Foster + Partners

Небоскреб высотой 388 метров стал очередным сверхвысоким зданием, появившимся в Шэньчжэне. Проект разработан студией Foster + Partners и выделяется выразительным силуэтом из шести округлых объемов, облицованных треугольными стеклянными панелями, сходящихся к центральной вершине.

Этот проект завершает десятку самых впечатляющих небоскребов 2025 года, наглядно демонстрируя разнообразие архитектурных подходов и амбиций в глобальном высотном строительстве.