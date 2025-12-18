Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Wisk Gen 6 впервые поднялся в воздух без пилота

Компания Wisk Aero объявила об успешном первом полете прототипа автономного аэротакси шестого поколения — Gen 6. Испытания прошли на полигоне в Калифорнии и ограничились коротким полетом в режиме висения.

Wisk Gen 6 впервые поднялся в воздух без пилота / © Wisk Aero

Аппарат находился в воздухе 69 секунд и работал полностью автономно, без какого-либо участия пилота. В ходе теста он выполнил вертикальный взлет, удерживал устойчивое висение и отработал базовые алгоритмы управления, поднявшись примерно на пять метров над землей. В Wisk Aero отметили, что испытание прошло штатно и стало первым этапом широкой программы летных проверок.

Wisk Gen 6 впервые поднялся в воздух без пилота / © Wisk Aero

На следующем этапе компания намерена сосредоточиться на отработке взлета и посадки, а также устойчивости на малых скоростях. После этого планируется переход к более сложным, переходным режимам полета. При разработке Gen 6 инженеры опирались на обширный опыт: аппараты предыдущих поколений суммарно выполнили свыше 1750 вылетов.

Wisk Aero основали в 2019 году как совместный проект Boeing и Kitty Hawk — компании, созданной Ларри Пейджем, сооснователем Google, для развития технологий eVTOL.

В мае 2023 года Boeing выкупил долю Kitty Hawk, став единственным владельцем Wisk Aero. При этом компания сохранила статус самостоятельного стартапа и фокус на автономных аэротакси.