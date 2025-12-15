Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Андские медведи использовали ветку дерева как качели-балансир

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке запечатлела удивительные кадры, на которых два молодых андских медведя словно играют на импровизированных качелях, используя упавшую древесную ветку.

Андские медведи использовали ветку дерева как качели-балансир / © Queens Zoo / Ursula McDermott

Зоопарк Куинса в Нью-Йорке на днях опубликовал короткое видео, снятое гостьей зоопарка Урсулой Макдермотт. На записи видно, как медведи, находясь на противоположных концах ветки, раскачиваются в ровном ритме вперед-назад. В ролике, снятом еще в сентябре, справа находится Койя — самка, приближающаяся ко второму дню рождения, а слева — Рансиску, почти четырехлетний самец.

© Queens Zoo / Ursula McDermott

На кадрах пара андских медведей синхронно толкает, тянет и переносит вес тела, создавая впечатление слаженной игры. Специалисты зоопарка отметили, что подобное поведение вполне характерно для этого вида.

Андские медведи, также известные как очковые из-за светлых отметин вокруг глаз, — единственный вид медведей, обитающий в Южной Америке. Взрослые особи обычно достигают длины от полутора до почти двух метров; самцы весят до 154 килограммов, а самки — около 90 килограммов. Этот вид в значительной степени древесный и сильно зависит от деревьев, которые использует для гнездования, поиска пищи и отдыха.

В дикой природе андские медведи распространены по всему региону тропических Анд, включая Боливию, Колумбию, Эквадор, Перу и Венесуэлу. Международный союз охраны природы относит их к уязвимым видам: по оценкам, в природе осталось менее 18 тысяч особей. Основными угрозами для популяции остаются утрата среды обитания и конфликты, связанные с развитием животноводства и выращиванием кукурузы.