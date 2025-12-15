Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Андские медведи использовали ветку дерева как качели-балансир
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке запечатлела удивительные кадры, на которых два молодых андских медведя словно играют на импровизированных качелях, используя упавшую древесную ветку.
Зоопарк Куинса в Нью-Йорке на днях опубликовал короткое видео, снятое гостьей зоопарка Урсулой Макдермотт. На записи видно, как медведи, находясь на противоположных концах ветки, раскачиваются в ровном ритме вперед-назад. В ролике, снятом еще в сентябре, справа находится Койя — самка, приближающаяся ко второму дню рождения, а слева — Рансиску, почти четырехлетний самец.
На кадрах пара андских медведей синхронно толкает, тянет и переносит вес тела, создавая впечатление слаженной игры. Специалисты зоопарка отметили, что подобное поведение вполне характерно для этого вида.
Андские медведи, также известные как очковые из-за светлых отметин вокруг глаз, — единственный вид медведей, обитающий в Южной Америке. Взрослые особи обычно достигают длины от полутора до почти двух метров; самцы весят до 154 килограммов, а самки — около 90 килограммов. Этот вид в значительной степени древесный и сильно зависит от деревьев, которые использует для гнездования, поиска пищи и отдыха.
В дикой природе андские медведи распространены по всему региону тропических Анд, включая Боливию, Колумбию, Эквадор, Перу и Венесуэлу. Международный союз охраны природы относит их к уязвимым видам: по оценкам, в природе осталось менее 18 тысяч особей. Основными угрозами для популяции остаются утрата среды обитания и конфликты, связанные с развитием животноводства и выращиванием кукурузы.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
