Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ультрагорячий юпитер WASP-121 b «распустил» два гелиевых хвоста
Одна из самых необычных планет за пределами Солнечной системы — ультрагорячий юпитер WASP-121 b — находится так близко к родной звезде, что ее атмосфера буквально «испаряется»: потоки гелия утекают в космос, образуя гигантский шлейф. Впервые проследить непрерывный поток гелия, охватывающего более половины орбиты планеты, удалось с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб».
Расположенный на расстоянии около 850 световых лет от Земли ультрагорячий юпитер WASP-121 b обращается вокруг родительской звезды всего за 30,5 часов. Одна из сторон экзопланеты всегда повернута к светилу, из-за чего температура ее поверхности может достигать трех тысяч градусов Цельсия. Поскольку WASP-121 b обитает практически на границе полости Роша (где гравитация светила сильнее притяжения планеты), то может скоро разрушиться из-за приливных сил желто-белого карлика WASP-121.
Столь экстремальные условия сильно нагревают атмосферу этого мира: высокие температуры на его дневной стороне расплавляют даже самые тугоплавкие металлы. Исследователи полагают, что на ночной стороне могут идти дожди из расплавленного железа — металл, испаренный на дневной стороне, конденсируется при охлаждении, когда переносится потоками ветра.
С 26 по 28 октября 2023 года международная группа астрономов наблюдала за этим ультрагорячим юпитером с помощью инфракрасного спектрографа NIRISS, установленного на борту «Уэбба». За 36,9 часов исследователи получили данные 3452 измерений, охватывающих два вторичных затмения и один полный транзит планеты перед диском звезды. Такой объем данных позволил составить первую на сегодняшний день «фазовую кривую» утечки гелия на протяжении полного обращения WASP-121 b вокруг светила.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, показали, что утечка газа не ограничивалась окрестностями планеты, а сформировала два огромных шлейфа — основной и «хвостовой». По оценкам, направленный к светилу основной поток двигался со скоростью около 90 километров в секунду, в то время как давление звездного излучения выталкивало «хвост», который тянулся за экзопланетой на расстояние, превышающее 0,1 астрономическую единицу.
Всего исследователи выделили три основных фазы утечки гелия — ведущую, транзитную и хвостовую. Первая начиналась примерно за шесть часов до транзита. Во время второй наблюдалось рекордное поглощение света, а во время третьей — продолжающийся «побег» гелия после выхода WASP-121 b из транзита.
Таким образом астрономы подтвердили, что ультрагорячий юпитер теряет атмосферу не в результате оттока отдельных частиц, а из-за сильных порывов ветра, движущихся под действием приливных сил и излучения звезды. Столь мощный отток может уносить не только гелий, но и такие тяжелые элементы, как натрий, железо и ионы металлов, что со временем может привести к изменению состава и эволюции подобных миров.
Поскольку ни одна современная модель не может воспроизвести структуру потока, уточнить расчеты и подтвердить данные наблюдений помогут дальнейшие исследования. Авторы статьи отметили, что WASP-121 b — первая экзопланета, для которой удалось зафиксировать столь протяженную утечку гелия (около 54% всей орбиты). У других известных объектов, например, HAT-P-32 b, GJ 3470 b или GJ 436 b гелиевые хвосты занимают не более 20-30% орбитального пути.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Февраля, 2016
Топ самых опасных динозавров
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
15 Июля, 2015
5 историй: Полеты животных в космос
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии