Крупнейший в Азии центр производства спутников подготовили к запуску

В южнокитайской провинции Хайнань подходит к вводу в эксплуатацию «суперфабрика» спутников — предприятие в Международном космическом городе Вэньчан (Wenchang International Aerospace City, WIAC), способное выпускать до 1 000 спутников в год. Новый комплекс создаст полностью непрерывный цикл: спутник может быть запущен почти сразу после схода с конвейера.

Новые спутники связи запускают на борту ракеты-носителя Long March-7A с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинции Хайнань / © VCG

Более 20 компаний по всей производственной цепочке уже подписали соглашения о размещении в зоне WIAC, что формирует комплексную экосистему, включающую разработку ракет, производство спутников, запуск и дальнейшее сопровождение.

Суперфабрика включает международный центр производства спутников и центр интегрированной разработки спутников и ракет. Она состоит из одной основной фабрики, центра тестирования и контроля, а также восьми ключевых центров разработки узлов. Это единственная производственная база в Китае, где осуществляются и сборка спутников, и их интеграция с ракетой-носителем, а также крупнейшее спутникостроительное предприятие в Азии.

После запуска комплекса площадка перейдет к высокоэффективной схеме работы: комплектующие поступают — интегрированные спутниково-ракетные системы выходят.

Предприятие станет ключевым ресурсом для реализации программы «Созвездие тысячи парусов» и ускорит массовое развертывание низкоорбитальных спутниковых группировок. Кроме того, благодаря возможностям свободной торговой зоны Хайнаня будет создана международная платформа для торговли спутниковыми данными — со специальной таможенной зоной, предназначенной для привлечения спутниковых данных со всего мира.