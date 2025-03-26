Ученые обучили нейросеть находить брак на печатных платах

Первый этап системы запущен в новом учебно-научном пространстве университета – свежеиспеченной лаборатории промышленной автоматизации и системной инженерии, созданной на базе кафедры интеллектуального управления техническими системами института САУ.

«С-компонент» выпускает уникальные для страны изделия — печатные платы на керамической подложке очень небольшого размера — от одного сантиметра до нескольких миллиметров. На данный момент проверка плат производится вручную, что сильно усложняет процедуру.

Генеральный директор компании Олег Куль задался целью оптимизировать эту задачу и пригласил студентов университета помочь в реализации проекта. Разработанная система повысит скорость обработки данных и поможет улучшить контроль качества на производстве. Процесс построен следующим образом: фотокамера снимает платы, идущие по конвейеру, снимки передаются на компьютер, где из них формируется база изображений, на которой обучается нейросеть.

Заведующий кафедрой интеллектуального управления техническими системами Юрий Крюков рассказывает, как происходила разработка системы: «Коллеги обратились к нам и поставили задачу: придумать способ автоматизации проверки качества печатных плат и сокращения времени на оценку и укомплектование партий для передачи в дальнейшее производство. Нам предоставили оборудование, на котором как раз и работали студенты: спроектировали и собрали тестовый конвейер, написали ПО для фиксации изображений бракованных плат, начали работу по накоплению датасета».

Как отмечает исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин, проект совмещает в себе как инженерную, так и программную составляющую: «Это большая сложная работа – ведь необходимо провести через конвейер десятки тысяч плат, а затем еще и корректно классифицировать их изображения. Приятно отметить, что в проекте участвуют студенты-бакалавры, выпускники и преподаватели кафедры».



Для студентов это огромный практический опыт, который они реализуют в своих дипломах уже в этом году. А впереди у сборной команды университета и «С-компонент» – накопление датасета, обучение нейросети и вывод технологии на реальное производство.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Университет «Дубна» 4 статей Университет «Дубна» – это федеральный университет, который обеспечивает технологическое лидерство России, развивая фундаментальные и прикладные исследования в сотрудничестве с ведущими научными и инновационными центрами страны. Университет «Дубна» входит в топ-100 лучших вузов России и признан одним из ведущих технических университетов страны. Университет находится в наукограде Дубна, крупнейшем российском центре по исследованиям в области ядерной физики, химии, IT. Процент трудоустройства выпускников университета по специальности составляет более 85%.