Короткие видеоролики ухудшили умственные способности пользователей

Пользователи интернета тратят часы на просмотр коротких роликов. Однако ученые выяснили, что это может повлечь за собой негативные последствия.

Исследователи из Университета Гриффита (Griffith University) выяснили, что просмотр коротких видео связан с изменениями психического здоровья и когнитивных функций. Исследование касалось влияния вертикальных видео со всех популярных платформ, включая TikTok и YouTube Shorts. Результаты опубликованы в журнале Psychological Bulletin, издаваемом Американской психологической ассоциацией.

Ученые проанализировали данные 98 299 участников из 71 исследования. Они обнаружили корреляцию: чем больше короткого контента смотрел человек, тем хуже оказались его когнитивные способности, когда дело касалось концентрации и самоторможения.

Исследователи пришли к выводу, что воздействие сильно стимулирующего, быстрого контента может способствовать привыканию. В итоге пользователи теряют восприимчивость к более медленным и трудоемким когнитивным задачам.

Ученые пояснили, что привычка стимулирует систему вознаграждения мозга и пользователи начинают смотреть ролики еще активнее. В итоге это может привести к социальной изоляции и снижению удовлетворенности жизнью. Продолжительность просмотра видео оказалась связана с ухудшением сна, ростом тревожности и ощущением одиночества.

По словам ученых, исследование создало основу для будущих работ. Оно также может помочь в разработке рекомендаций для более сбалансированного использования коротких видео.