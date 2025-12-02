  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 декабря, 10:24
Рейтинг: +118
Посты: 343

Короткие видеоролики ухудшили умственные способности пользователей

Пользователи интернета тратят часы на просмотр коротких роликов. Однако ученые выяснили, что это может повлечь за собой негативные последствия.

Сообщество
# интернет
# контент
# короткие видео
Кадр из сериала «Эйфория» / © HBO
Кадр из сериала «Эйфория» / © HBO

Исследователи из Университета Гриффита (Griffith University) выяснили, что просмотр коротких видео связан с изменениями психического здоровья и когнитивных функций. Исследование касалось влияния вертикальных видео со всех популярных платформ, включая TikTok и YouTube Shorts. Результаты опубликованы в журнале Psychological Bulletin, издаваемом Американской психологической ассоциацией.

Ученые проанализировали данные 98 299 участников из 71 исследования. Они обнаружили корреляцию: чем больше короткого контента смотрел человек, тем хуже оказались его когнитивные способности, когда дело касалось концентрации и самоторможения.

Исследователи пришли к выводу, что воздействие сильно стимулирующего, быстрого контента может способствовать привыканию. В итоге пользователи теряют восприимчивость к более медленным и трудоемким когнитивным задачам.

Ученые пояснили, что привычка стимулирует систему вознаграждения мозга и пользователи начинают смотреть ролики еще активнее. В итоге это может привести к социальной изоляции и снижению удовлетворенности жизнью. Продолжительность просмотра видео оказалась связана с ухудшением сна, ростом тревожности и ощущением одиночества.

По словам ученых, исследование создало основу для будущих работ. Оно также может помочь в разработке рекомендаций для более сбалансированного использования коротких видео.

1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

