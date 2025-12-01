Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Древние стены Бенина: гигантские земляные укрепления, видимые даже из космоса
В чем-то Бенин-Сити похож на десятки других стремительно растущих городов Нигерии. Подкрепленный развивающимися промышленным и сельскохозяйственным секторами, город за последние сорок лет увеличился на 1,7 миллиона жителей, а его площадь на карте Западной Африки выросла в несколько раз.
Но среди сети новых дорог, жилых районов, рынков и мастерских встречаются следы куда более древней эпохи, когда здесь находилась столица могущественного доколониального царства. Остатки древних земляных укреплений — одних из самых протяженных в мире — заметны даже на спутниковых снимках.
Бенин Ия (иногда называемая Бенинскими земляными укреплениями, Стенами Бенина или Бенинским рвом) представляет собой огромную систему взаимосвязанных земляных валов, рвов и насыпанных стен, расходящихся от центрального рва в сердце города. Эти сооружения возводились поэтапно на протяжении многих столетий — с VII по XIV век — и служили важными оборонительными, политическими и экономическими границами, поддерживавшими порядок и стабильность в Бенинском царстве.
Спутник Landsat 9 запечатлел эти остатки укреплений. На снимке выше они выглядят как темно-зеленые линии, образующие дугообразные узоры в густо застроенном районе неподалеку от аэропорта, на западном берегу реки Икпоба. Темно-зеленый цвет объясняется деревьями и растительностью, выросшими в древних рвах.
Большая часть комплекса состояла из сравнительно узких и неглубоких линий валов и рвов, расходившихся по обширной территории. Многие участки были уничтожены или оказались слишком малы и скрыты современной застройкой, чтобы их было легко заметить на спутниковых снимках. Однако внутренние сегменты, проходящие через современные районы Орэдо, Эгор и Икпоба-Оха, включали в себя полноценные стены и рвы и потому остаются наиболее различимыми на изображениях Landsat.
Археологические исследования показали, что общая протяженность этих укреплений превышала 16 000 километров и охватывала около 6 500 квадратных километров. Такая длина обеспечила земляным сооружениям место в книге рекордов Гиннесса как «самых протяженных земляных укреплений до механической эпохи». По некоторым оценкам, их суммарная длина была даже значительно больше Великой китайской стены.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Августа, 2016
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
16 Октября, 2014
Почему не все обезьяны стали людьми?
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
6 Декабря, 2020
Экспедиция «Андорры» (эпизод 1)
24 Апреля, 2021
Великое злодеяние: психология геноцида
15 Июня, 2015
Научные парадоксы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии