Древние стены Бенина: гигантские земляные укрепления, видимые даже из космоса

В чем-то Бенин-Сити похож на десятки других стремительно растущих городов Нигерии. Подкрепленный развивающимися промышленным и сельскохозяйственным секторами, город за последние сорок лет увеличился на 1,7 миллиона жителей, а его площадь на карте Западной Африки выросла в несколько раз.

Бенин-Сити / © NASA

Но среди сети новых дорог, жилых районов, рынков и мастерских встречаются следы куда более древней эпохи, когда здесь находилась столица могущественного доколониального царства. Остатки древних земляных укреплений — одних из самых протяженных в мире — заметны даже на спутниковых снимках.

Бенин Ия (иногда называемая Бенинскими земляными укреплениями, Стенами Бенина или Бенинским рвом) представляет собой огромную систему взаимосвязанных земляных валов, рвов и насыпанных стен, расходящихся от центрального рва в сердце города. Эти сооружения возводились поэтапно на протяжении многих столетий — с VII по XIV век — и служили важными оборонительными, политическими и экономическими границами, поддерживавшими порядок и стабильность в Бенинском царстве.

Спутник Landsat 9 запечатлел эти остатки укреплений. На снимке выше они выглядят как темно-зеленые линии, образующие дугообразные узоры в густо застроенном районе неподалеку от аэропорта, на западном берегу реки Икпоба. Темно-зеленый цвет объясняется деревьями и растительностью, выросшими в древних рвах.

Большая часть комплекса состояла из сравнительно узких и неглубоких линий валов и рвов, расходившихся по обширной территории. Многие участки были уничтожены или оказались слишком малы и скрыты современной застройкой, чтобы их было легко заметить на спутниковых снимках. Однако внутренние сегменты, проходящие через современные районы Орэдо, Эгор и Икпоба-Оха, включали в себя полноценные стены и рвы и потому остаются наиболее различимыми на изображениях Landsat.

Археологические исследования показали, что общая протяженность этих укреплений превышала 16 000 километров и охватывала около 6 500 квадратных километров. Такая длина обеспечила земляным сооружениям место в книге рекордов Гиннесса как «самых протяженных земляных укреплений до механической эпохи». По некоторым оценкам, их суммарная длина была даже значительно больше Великой китайской стены.