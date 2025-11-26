Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученый объяснил, почему успеваемость школьников упала до минимума за 20 лет
Пока учителя и преподаватели бьют тревогу из-за того, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) губит образование, один эксперт выдвигает иную теорию. По его мнению, главная технологическая угроза в классах была перед глазами все последние десятилетия: это обычные ноутбуки.
Как написала в своей колонке для The New York Times профессор психологии из Университета Сан-Диего (США) Джин М. Твендж, ноутбуки могут быть объяснением, почему результаты стандартизированных тестов у американских учеников в 2023-2024 годах упали до самого низкого уровня за двадцать лет. И эта проблема носит глобальный характер: успеваемость 15-летних школьников в математике, чтении и естественных науках в 2022 году достигла исторического минимума.
«В наше время почти каждый ученик средней и старшей школы — да и многие в начальных классах — приносит в школу ноутбук или планшет и использует его дома для выполнения заданий», — отметила Твендж, которая уже почти десять лет исследует, как технологии влияют на успеваемость и психическое здоровье в целом.
Как указала Твендж, весомый корпус исследований свидетельствует о деструктивном влиянии подобных девайсов. Например, исследование 2016 года среди студентов Мичиганского университета показало, что в среднем они проводят 40% учебного времени в соцсетях, проверяя почту или смотря видео. Другими словами, они не учатся. Еще более красноречив анализ исследования 2018 года: студенты, которые печатали конспекты, проваливали экзамен на 75% чаще тех, кто вел записи от руки.
А в своем собственном исследовании, опубликованном в прошлом месяце в The Journal of Adolescence, Твендж обнаружила, что результаты стандартизированных тестов по математике, чтению и естественным наукам снизились сильнее в тех странах, где ученики больше времени проводят за ноутбуками и другими устройствами в развлекательных целях во время школьных занятий, по сравнению со странами, где на это тратится меньше времени.
Показателен удручающий пример Финляндии — страны, которая, по словам Твендж, «когда-то считалась обладательницей одной из лучших систем школьного образования в мире». В 2022 году финские ученики признались, что в среднем проводят за играми и развлечениями на устройствах почти 90 минут в день в школе. Неслучайно их результаты резко ухудшились в период с 2006 по 2022 год. Для сравнения, в Японии, как говорит Твендж, ученики тратят на досуг с устройствами во время занятий менее 30 минут, и их академические показатели остаются стабильными.
