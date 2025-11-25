  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
25 ноября, 09:40
Рейтинг: +726
Посты: 2208

Starliner снова попытается добраться до МКС: NASA объявило дату полета

Американское космическое агентство поставило точку в многомесячных спорах о следующем полете космического корабля Starliner компании Boeing, подтвердив, что аппарат отправится к Международной космической станции только с грузом, без экипажа.

# Boeing
# NASA
# Starliner
# космос
Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковывается от МКС / © NASA
Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковывается от МКС / © NASA

Как сообщили в NASA, Boeing теперь планирует осуществить беспилотную миссию Starliner-1 не ранее апреля 2026 года. Чтобы старт состоялся в указанные сроки, потребуется завершить комплекс жестких испытаний, сертификационных процедур и проверок готовности к полету, подчеркнули в агентстве.

«NASA и Boeing продолжают проводить строгие испытания системы двигателей Starliner в подготовке к двум возможным полетам в следующем году», — заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых миссий NASA Стив Стич.

NASA также сообщило, что достигло соглашения с Boeing о пересмотре контракта Commercial Crew, подписанного в 2014 году и предусматривавшего шесть пилотируемых миссий к станции после сертификации корабля. Теперь же планируется выполнение беспилотной миссии Starliner-1 с грузом, а затем — до трех дополнительных миссий перед выводом станции из эксплуатации.

Эти изменения позволяют NASA и Boeing сосредоточиться на безопасной сертификации системы в 2026 году, выполнить первую ротацию экипажа на Starliner, когда аппарат будет готов, и скорректировать наш график будущих миссий в соответствии с потребностями станции вплоть до 2030 года.

Напомним, что SpaceX и Boeing получили контракты в 2014 году для разработки пилотируемых кораблей и проведения шести операционных миссий к МКС. SpaceX со своим Crew Dragon выполнила успешный пилотируемый испытательный полет уже в середине 2020 года и первую рабочую миссию до конца того же года. Последняя миссия Crew-11 стартовала в августе, а Crew-12 запланирована на 15 февраля 2026 года.

Пока Dragon стабильно обслуживал NASA, Starliner сталкивался с затяжными сложностями в разработке.

Первый полет Starliner в декабре 2019 года, проходивший без экипажа, пришлось прервать из-за серьезных программных сбоев. Аппарат едва не был потерян и сразу после запуска, и перед входом в атмосферу. До стыковки с МКС он так и не добрался.

Второй полет — Orbital Flight Test 2 — состоялся в мае 2022 года. Из-за проблем предыдущей миссии этот корабль тоже летал без экипажа. Он был более успешным: добрался до станции, хотя и столкнулся с неполадками двигателей.

Затем NASA более двух лет проводило наземные испытания Starliner перед первым пилотируемым запуском в 2024 году с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс. Но и во время сближения с МКС у корабля снова возникли серьезные проблемы с двигателями. (О том, что неполадки представляли смертельную угрозу, стало известно лишь почти год спустя.) В итоге Starliner все же пристыковался, однако после напряженных обсуждений NASA уведомило Boeing, что аппарат вернется на Землю без экипажа.

В результате в 2024 году была запущена миссия Dragon, на борту которой было только двое астронавтов вместо четырех — это позволило безопасно вернуть на Землю Уилмора и Уильямс в марте 2025 года.

С тех пор было очевидно, что Boeing придется выполнить еще один беспилотный полет, чтобы доказать безопасность двигательной системы Starliner, но официальное подтверждение прозвучало лишь в понедельник, 24 ноября.

