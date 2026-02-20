Уведомления
Женская дружба помогла самкам оленей в выживании
Социальное поведение некоторых животных кажется вполне логичным методом выживания. Ученые на примере благородных оленей выяснили: самки этого вида обладают прочными связями друг с другом, что значительно помогает им размножаться и сохранять популяцию.
В науке давно утвердилось мнение, что социальность — не просто дополнение к жизни животного, а важный фактор выживания и размножения. Это хорошо видно по исследованиям закрытых социальных групп — например, приматов или гиен, где самки всю жизнь живут в одном коллективе и поддерживают друг друга в конфликтах.
Гораздо меньше известно о том, насколько важны социальные связи в обществах с открытой, постоянно меняющейся структурой, где группы распадаются и сливаются заново. Этот пробел в знаниях решила восполнить международная группа, изучавшая благородных оленей на острове Рам в Шотландии. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Благородные олени — типичные представители копытных с открытой социальной структурой. Самки здесь не привязаны к одному стаду на всю жизнь: они могут кормиться то в одной группе, то в другой. Состав компаний постоянно меняется, хотя ядро часто составляют родственницы. Долгое время считалось, что в таких условиях прочные личные связи не имеют решающего значения — выживание зависит скорее от удачи, здоровья или качества участка обитания.
Ученые исследовали базу данных, собранную за 42 года наблюдений за популяцией оленей в северной части острова Рам. В течение этих десятилетий они фиксировали каждый контакт между животными, отслеживали их перемещения, рождение и гибель. Для каждой самки рассчитали так называемую силу социальных связей — показатель того, насколько часто и прочно конкретная особь была связана с другими. Затем эти данные сопоставили с ключевыми показателями эволюционной приспособленности: продолжительностью жизни, репродуктивным успехом и успешностью размножения.
Исследование подтвердило, что самки оленей действительно предпочитают общаться с родственницами. Дочери копировали социальное поведение матерей, и эта привязанность сохранялась у них на протяжении всей жизни. Авторы научной работы также выяснили, что дружеские связи напрямую коррелируют с продолжительностью жизни: самки, имевшие более прочные и частые контакты с другими особями, жили дольше менее общительных сородичей.
Связь с репродуктивным успехом тоже прослеживалась. Самки с высокими показателями силы социальных связей за свою жизнь приносили больше детенышей, и большее число этих оленят доживали до двух лет, то есть до возраста, когда они сами могли участвовать в размножении.
Хотя социальные связи матери оказались критически важны для ее собственной судьбы, они никак не повлияли на выживаемость детенышей в первую зиму. Их судьба зависела от других причин: погодных условий, плотности популяции на конкретном участке и случайных факторов. То есть прочные дружеские связи помогали самке, но напрямую не защищали ее потомство.
Ученые полагают, что механизм положительного влияния дружбы на выживание связан с конкуренцией за ресурсы. Более социально интегрированные самки получают поддержку от родственниц в стычках с чужаками, лучше отстаивают доступ к кормовым участкам и меньше подвергаются стрессу от агрессии соседей. В условиях ограниченных ресурсов даже небольшое преимущество в кормодобывании, накопленное за годы, может обернуться существенной прибавкой к продолжительности жизни и репродуктивному успеху.
