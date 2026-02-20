Ученая ПНИПУ предложила новую структуру эмоционального интеллекта

Концепция «эмоционального интеллекта» за последние десятилетия стала одной из самых популярных в современной психологии. Сегодня она используется в диагностике, тренингах, учебных программах, кадровом отборе и других областях, где важно иметь способность понимать и регулировать эмоции. Однако при всей широте применения и востребованности этой концепции, в ее теоретическом фундаменте сохраняется системный пробел: в ней не учитывается сама способность чувствовать. Ученая Пермского Политеха предложила дополнить структуру эмоционального интеллекта новым элементом, который ранее не учитывался — способностью чувствовать и проживать свои эмоциональные переживания. Это позволит более точно диагностировать состояние человека и может продвинуть изучение вопроса имитации эмоций и чувств.

Сегодня термин «эмоциональный интеллект» прочно закрепился не только в научной литературе, но и в повседневной жизни. Преимущественно он понимается как способность распознавать, понимать и управлять эмоциями. Такой взгляд доминирует как в научной литературе, так и в прикладных сферах (психологии, образовании, социальной работе, менеджменте).

Но несмотря на широкую известность понятия, в психологии до сих пор нет единого взгляда на то, что представляет собой эмоциональный интеллект. Это связано как со сложностью самого феномена, так и с тем, что он изучен не полностью. Исследователи до сих пор спорят: является ли он отдельным видом интеллекта, чертой личности или интегративной характеристикой человека.

Чаще всего эмоциональный интеллект рассматривается как организованная структура и включает в себя восприятие эмоций, понимание и управление переживаниями, способность вызывать нужное состояние для решения задач. Именно эта модель легла в основу большинства диагностических инструментов, призванных оценивать уровень эмоционального интеллекта.

Сегодня диагностика эмоционального интеллекта стала обязательным или желательным элементом во множестве сфер. К примеру, в кадровом отборе и оценке персонала результаты тестов влияют на решение о найме и назначении на руководящие должности. В судебно-пенитенциарной системе оценка эмоционального интеллекта используется при проведении экспертиз, оценке рисков рецидива, а также в программах реабилитации. В психологии их можно использовать для первичной диагностики, планирования терапии и оценки ее эффективности.

Чаще всего для диагностики используют стандартизированные тесты и опросники, где задания имеют правильные и неправильные ответы, по которым оценивается точность распознавания и понимания эмоций. Проблема этого подхода в том, что такие инструменты оценивают прежде всего когнитивную составляющую. Они фиксируют, насколько точно человек может назвать эмоцию и насколько логично он рассуждает о них. Однако они никак не учитывают, чувствует ли он то, о чем говорит.

При этом сама способность чувствовать, переживать — эмоциональная сензитивность — существует как самостоятельный психологический феномен. Это умение направлять внимание на свои эмоции и чувства, удерживаться «в контакте» с ними, не подавляя и не избегая их, не заменяя процесс переживания процессом их когнитивного понимания и анализа. Важно, что эмоциональная сензитивность не является свойством темперамента, а представляет собой способность, которую можно развивать, тренировать и, что особенно важно, восстанавливать в случае утраты.

Стремясь выглядеть невозмутимо и уверенно, внешне и внутренне более спокойным, пытаясь контролировать себя, многие стараются как можно быстрее избавиться от неприятных чувств. Однако отсутствие эмоциональной сензитивности часто делает человека более уязвимым. Он хуже распознает признаки перегрузки и стресса, дольше восстанавливается, чаще сталкивается с выгоранием и психосоматическими заболеваниями, если долгое время не замечает свои эмоции и чувства и не проживает их.

Если в процессе психотерапии работа с восстановлением этой способности ведется давно, то в исследованиях и теории этот феномен часто упраздняется. Это означает, что результаты диагностики могут быть нецелостными и человек с утраченной чувствительностью сможет пройти тест и получить высокий балл по эмоциональному интеллекту. Существующие методики по измерению эмоционального интеллекта оценивают главным образом его когнитивную составляющую, а чувствительность к себе не измеряется.

Такая неполнота диагностики напрямую влияет на решения, которые принимаются на основе этих тестов в реальной жизни. Существует риск отбирать кандидатов, которые не чувствуют собственного эмоционального состояния, а значит не могут эффективно управлять собой и общаться с людьми, более подвержены стрессу и выгоранию, их эмпатия, если она есть, может резко и неожиданно пропадать в общении, руководство другими — осложняться. А в уголовно-исполнительной системе существует риск признать человека эмоционально компетентным при сохранении у него нарушений или потенциальной социальной опасности. Неточные результаты могут влиять на решения специалистов, выбор меры пресечения и готовность к социализации.

В итоге неучет сензитивности формирует и закрепляет ложное представление, поскольку в массовом сознании и во многих профессиональных средах человек с высоким эмоциональным интеллектом — это тот, кто контролирует себя, не поддается чувствам, сохраняет спокойствие и рациональность в любых обстоятельствах. Этот образ, однако, не учитывает саму способность чувствовать.

Ученая Пермского Политеха, кандидат психологических наук и гештальт-терапевт Елена Расторгуева впервые предложила дополнить общепринятое понятие новым базовым элементом — эмоциональной сензитивностью. Это позволит более точно и полно оценивать эмоциональную сферу человека: не только знание, различение, понимание, осознание эмоций, но и их реальное переживание. Статья опубликована в журнале «Вестник университета».

В своей работе ученая предлагает иную структуру понятия. Сейчас в практике закреплена модель, которая включает способность понимать эмоции и управлять ими. Существующие тесты и опросники выстроены вокруг этих блоков, а способность чувствовать в них не учитывается.

Эксперт ПНИПУ предлагает добавить в эту структуру эмоциональную сензитивность. Новая модель позволит точнее определять, где именно нужна помощь: требуется ли работа с осознаванием, развитие навыков саморегуляции или управления чувствами других людей, или восстановление самой способности чувствовать.

— Для обоснования необходимости выделения чувствительности в качестве нового компонента структуры эмоционального интеллекта использовались данные нейрофизиологических исследований. В них с помощью специального оборудования ученые наблюдали и фиксировали активность разных полушарий и зон мозга в момент возникновения эмоций, их осознания, управления и в ходе использования различных методов психотерапии. Экспериментальные исследования доказали, что человек может проявлять способность к анализу и диалогу, но при этом утратить способность чувствовать на короткое или продолжительное время, — рассказала Елена Расторгуева, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

Например, при психологических травмах, которые проживает каждый человек, может возникать как переполненность сильными чувствами, так и субъективное ощущение их полного отсутствия. Их недостаток подтверждается объективными изменениями в состоянии мозга: снижением активности отдельных его зон, правого полушария или всего мозга.

Также эксперт проанализировала теоретические основы и экспериментальные исследования различных направлений психотерапии — эмоционально-фокусированная терапия, гештальт-терапия и другие. Она обнаружила, что в них присутствует отдельный этап работы — глубокое проживание чувств, который не сводится к их осознанию, пониманию или регуляции. Это доказывает, что способность чувствовать эмоции — самостоятельный, базовый процесс, не сводимый к осознанию или контролю.

При использовании опросников, построенных на самоотчетах, участники исследования могут давать социально желательные ответы, субъективно оценивать проявления своего эмоционального интеллекта, скрывать отсутствие чувствительности. Для осознания неясных, предсознательных ощущений, эмоций и чувств требуется некоторое их усиление и время, чтобы человек продолжал прислушиваться к ним. Именно так в процессе психотерапии происходит работа с чувствами клиента. При этом в обыденной жизни человек может сам учиться развивать свою чувствительность.

Это объясняет, почему для дальнейшего изучения и экспериментальной проверки новой предложенной структуры эмоционального интеллекта необходимо проведение дополнительных психонейрофизиологических исследований.

Сегодня эмоциональный интеллект остается областью активных исследований. Несмотря на популярность в массовой культуре, в науке сохраняются серьезные расхождения в понимании природы, структуры и границ этого понятия. Выделение эмоциональной сензитивности как самостоятельного компонента и предложенная ученой расширенная структура эмоционального интеллекта может стать основой для разработки новых диагностических методик, которые смогут измерять реальное переживание эмоций и позволят отличать его от простого их понимания и имитации.

Это позволит не только выявлять кандидатов с реальной эмоциональной устойчивостью и эмпатией при приеме на работу, но также оценивать результативность реабилитационных, развивающих программ в различных сферах, создавать благоприятную образовательную среду и в целом сохранять психологическое здоровье в повседневной жизни.

