  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 января, 12:32
Александр Березин
7

Полевой эксперимент показал простой способ защитить урожай от саранчи

❋ 4.7

Обычно безобидные насекомые в сложных условиях сбиваются в стаи и уничтожают от сотен тысяч до миллионов тонн зерна каждый год. Инсектициды для борьбы с ними неудобно применять, а что-то делать надо. Теперь ученые показали, что это за способ. Попутно он еще и повышает урожайность.

Биология
# саранча
# сельское хозяйство
# удобрения
Один из фермеров-участников эксперимента / © Marion Le Gall

Со строго научной точки зрения саранчой называют несколько видов семейства Acrididae, способных, при нехватке ресурсов или перенаселении, сбиваться в крупные мигрирующие стаи в сотни миллионов особей. При перелетах они садятся на конкретное поле и часто съедают до 80 процентов урожая на нем (а то и более). В абсолютных цифрах они редко уничтожают более 10 процентов зерновых в той или иной стране. Но локальный ущерб на маршруте миграции много больше. В отличие от других насекомых-вредителей, фермеры не могут эффективно бороться с ними инсектицидами: маршрут саранчи непредсказуем в точности, а нужное для борьбы количество инсектицидов чисто технически трудно внести на обширные поля в короткое время после объявления опасности саранчи.

Международная группа ученых попробовала найти альтернативу в борьбе с такими насекомыми, а конкретнее — с сенегальским кузнечиком (несмотря на название, он тоже относится к настоящим саранчовым). Это насекомое регулярно поражает поля от Западной Африки до Индии, нанося большой ущерб региону. Результаты работы опубликовали в Scientific Reports.

Авторы исходили из идеи, что саранча при перелете нуждается в большом количестве углеводов. Поэтому они попробовали сместить баланс углеводов и других компонентов в культурных растениях. Для этого организовали полевой эксперимент: на ста полях проса (каждое по гектару) в Сенегале вносили существенные дозы удобрений, в значительной степени азотных, а рядом с ними оставляли равные по числу и площади участки необработанных полей. Удобрения вносились по одной схеме: три обработки NPK (азот-фосфор-калий) и две — мочевиной.

Поля обследовали на предмет численности насекомых и ущерба для урожая трижды: до внесения удобрений, во время него и после. Результаты серьезно разнились на разных полях, поскольку даже в одном регионе предсказать, куда прилетит больше саранчи, а куда меньше, довольно сложно. Тем не менее, в среднем число саранчи на один гектар в обработанных районах упало еще в период вноса удобрений и еще серьезнее сократилось после него (на десятки процентов). Урожайность проса на обработанных участках тоже выросла на десятки процентов. Но довольно сложно сказать, было ли это эффектом защиты от саранчи или же внесения удобрений.

Параметры полей без обработки богатыми азотом удобрениями и с ней / © Mamour Touré et al.

Механизм защиты от насекомых в данном случае не имел связи с какой-то интоксикацией. Просто растения, получающие больше азота, активнее вырабатывают белки, поэтому их доля в массе растения увеличивается, а углеводов — снижается. Это не очень плохо для потребителей такой еды: человек, исходно всеядный и значительную часть своей истории ключевой хищник экосистем, хорошо переносит большую долю белков в рационе. Да, он получит чуть меньше калорий на килограмм еды, но количество калорий как раз не относится к тому, чего современным людям не хватает, чего часто нельзя сказать о количестве белка. Зато саранча, облигатное травоядное, страдает: для нее углеводы при перелетах нужнее белка.

Новый подход в противостоянии саранче хорош тем, что не требует каких-то ударных доз инсектицидов, вносимых за короткое время и дающих большую нагрузку на логистику и скорость реакции. Удобрения на поля можно вносить заранее, ежегодно, без штурмовщины и перенапряжения фермеров. При этом даже если саранча не прилетит, внос в любом случае окупится ростом урожайности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# саранча
# сельское хозяйство
# удобрения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Первый космический дом. История первой орбитальной станции «Салют-1»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Янв
1500
Из грязи в князи: невероятные социальные лифты в истории
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как построить светлое будущее из подручных материалов
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 января, 16:41
Андрей Серегин

Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей

Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.

Биология
# Бразилия
# комары
# кровь
# эволюция
15 января, 18:01
Evgenia Vavilova

Физики нашли материал, из-за которого придется переписывать определение топологических состояний

Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.

Физика
# квантовые материалы
# олово
# редкоземельные металлы
# топологические материалы
# физика низких температур
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

    16 января, 12:33

  2. Полевой эксперимент показал простой способ защитить урожай от саранчи

    16 января, 12:32

  3. Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

    16 января, 10:59

  4. В России создали универсального робота для диагностики и ремонта труб любого диаметра

    16 января, 09:03
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Глеб Шелученко
3 минуты назад
Имя, как это "ветров нет" , если в тексте прямо говорится, что основа работы данного девайса это сильный стабильный ветер?)

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Алена Павлова
3 минуты назад
Дай бог им выжить!!! Такое чудо!!!аж слезы наворачиваются радуясь за них!!!

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

PEGAS 888
9 минут назад
Дима, эти тигры пришли из России

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

PEGAS 888
10 минут назад
Красавцы

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Имя Фамилия
12 минут назад
Владислав, просто китайцы, знают, что такое, воздушный змей.

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Они Мия
13 минут назад
Как по мне дело не в размерах, а сложности построения нейронов. Если человек создал технику (компьютеры, телефоны, ии), то почему природе не создать

Пауки куда умнее, чем вы думаете

Имя Фамилия
15 минут назад
Дождиков, птиц нет, обледенения нет, порывов ветра, на такой высоте нет, висит на тросу, опускается лебедкой, перевозится фурой.

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Имя Фамилия
17 минут назад
Никита, дети фастфуда, не знают что такое - воздушный змей?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Witold Paczewski
41 минута назад
Данные не актуальные, в Казахстане например ещё в 21 году закончили строительство Абу Даби Плаза, самая высокая башня там насчитывает 75 этажей и 320

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Александр Французов
50 минут назад
Sam, договорняк стопроцентный

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Денис Гаряев
1 час назад
Dima, да соболезную вам ..

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Maksimillian
1 час назад
Islam, Так ты из 6 века.

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Александр Голубев
1 час назад
Sergo, досношались до того, что сожрали всех к 2010му, ...опомнились...

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Ahmed Mohsen
2 часа назад
Samual, походу с медициной в Европе не очень, раз тебя всё ещё в психбольницу с такими комментариями не положили))

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Сергей Рыжиков
2 часа назад
Анастасия, что по высоте, что по этажности Россия лидер в Европе

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Даниил Ефимов
2 часа назад
Анастасия, даже если и отталкиваться от данной инфографики, то видно, что Европа по большей свое части не многоэтажна.

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Антон Бельский
3 часа назад
Dron, иванов, перелогиньтесь.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Kiridan
3 часа назад
Александр, Дело в том, что никаких объëмов турбин не хватит, чтобы серьёзно замедлить потоки воздушных масс, учитывая их малую плотность

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

I Golitsin
3 часа назад
За какое время выработала? Сколько из этого ушло в сеть?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Виктория Дубова
3 часа назад
Если на 4х разведённых подальше друг от друга тросах запросто может фиксированно висеть

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно