  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
16 ноября, 19:33
Рейтинг: +721
Посты: 1758

Инфографика: крупнейшие мировые производители электромобилей по доле рынка

Глобальный рынок электромобилей стремительно растет: с января по август этого года производители поставили 12,8 миллиона этих машин.

Сообщество
# BYD
# Tesla
# инфографика
# статистика
# транспорт
# финансы
# экономика
# электромобили
Крупнейшие мировые производители электромобилей по доле рынка  / © Visual Capitalist
Крупнейшие мировые производители электромобилей по доле рынка  / © Visual Capitalist


Ряд производителей демонстрирует двузначные темпы роста по сравнению с тем же периодом 2024 года. Особенно быстро растут китайские компании нового поколения — такие как Geely и Chery — на фоне общемирового расширения рынка.

Эта инфографика показывает лидеров рынка электромобилей в 2025 году по данным SNE Research. С 2,6 миллиона поставленных машин первое место занимает BYD, контролируя 19,9% мирового рынка.

Помимо Китая, крупнейшими зарубежными рынками компании являются Европа, Бразилия и Мексика. В Великобритании в сентябре продажи BYD взлетели до 11 271 электромобиля — рост на 880% в годовом выражении.

На втором месте находится Geely с 1,3 миллионами поставок. Более того, эта китайская компания показала рост на 68% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Производитель доступных электромобилей работает почти на 90 мировых рынках и в этом году вышел в Австралию, Грецию и Вьетнам.

Tesla опустилась на третье место: ее поставки сократились на 11% в годовом выражении, до 985 000 автомобилей. В августе доля Tesla на рынке США упала до 38% — минимального уровня за восемь лет, тогда как в 2020 году она составляла около 80%.

В целом пять крупнейших китайских автопроизводителей занимают 43% мирового рынка электромобилей в 2025 году — и это заслуга как внутреннего, так и международного спроса.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Ноя
650
Не то, а другое первобытное искусство (неолит Ближнего Востока)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Бактерии и бактериофаги — кошки-мышки на молекулярном уровне
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Ноя
900
Непарнокопытные: эволюция выносливых бегунов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Ноя
Бесплатно
От океана Нун до сибирских рек: мифологические представления о воде
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
750
Наступление Московского царства (первая половина XVI в.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Ноя
1000
Египетские пирамиды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
1100
Цена ошибки: космические катастрофы
Medio Modo
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
14 ноября, 11:27
Илья Гриднев

Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.

История
# артефакты
# Древний Рим
# стекловарение
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

    15 ноября, 21:54

  2. Тихий герой индустрии: что такое графит?

    15 ноября, 19:47

  3. В марсианском грунте заподозрили наличие следов окисляющих железо организмов

    15 ноября, 15:28

  4. Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

    15 ноября, 10:10
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

pro1000pro
28 минут назад
Riga, трясетесь пока вы , сразу после того как в НАТО поступает инфа про взлет наших самолетов с Кинжалами. Потому что в один из дней они могут

Франция впервые показала новую ядерную сверхзвуковую крылатую ракету — ASMPA-R

Борис Зусин
1 час назад
Сергей, зачем тогда считать в процентах? Или почему не указать дополнительно число цитирований из различных источников, как это сделано в других

Инфографика: главные источники данных для чат-ботов

Алексей Гусев
1 час назад
Так что дешевле? 240 или 300?

Новейшая российская ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур

Vlad Ok
2 часа назад
Николай, тактические ядерные средства не представляют собой какой либо значимой угрозы. Лупить ядерной тактикой и получать потом головную боль

Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны

Валерий Муравицкий
2 часа назад
Река Стикс мощнейшая и зловонючийшая

Рейтинг: 30 самых мощных рек мира

Vlad Ok
2 часа назад
Иван, против копеечных дронов будут применять копеечные решения. То что мы видим это всего лишь краткая вспышка могущества дронов, их эволюционный

Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны

Сергей Знаменский
2 часа назад
Юрий, потому что многое есть и там и там, и откуда конкретнная инфа взата, точно установить невозможно.

Инфографика: главные источники данных для чат-ботов

Любовь С.
3 часа назад
Vladimir, Сверхновая вспыхнула 23,6 миллиона лет назад – все это время ее свет шел до нас. Увидели вспышку 10 апреля 2024 года (когда свет наконец достиг

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Oh No
3 часа назад
На онлифанс

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Sergo Sv
3 часа назад
Коллеги, те кто никогда не работал в машиностроении. А тем более в авиации и ракетно-космической отрасли. Это крайне сложное и ответственное

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Александр Федотов
3 часа назад
Поддерживаю! Прекрасный тост!

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Александр Федотов
4 часа назад
Артём, звоню третий день…. Не отвечает!!!! Без него не справимся!!!!

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Pablo Stone
5 часов назад
Прикольно -)) Я не знал что наличие велодорожек делает город умным....

Семь самых «умных» городов мира 2025 года

Николай Цыгикало
6 часов назад
Иван, видимо, и я об этом. Война стратегическая будет использовать стратегические ядерные средства. И это будет другое лицо большой войны. Возможны

Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны

Иван Колупаев
7 часов назад
Николай, так это то самое лицо когда воюют две армии близкие по численности и оснащенные современным вооружением. Другой вопрос что это война в

Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны

Simistru Ion
7 часов назад
Россия вряд-ли следующий год переживет а если и переживет то в огромной заднице будут а они про токамаки пишут. Авиадвигатель проектировали аж с

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Николай Цыгикало
7 часов назад
Иван, видимо, война может быть намного более многоликой, чем Янус. Авианосцы с подлодками пока списывать не спешат, а стратегические

Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны

Иван Колупаев
7 часов назад
И вся эта красота и мощь оказалась беззащитна против копеечных дронов. Которые действительно изменили лицо войны. Снова сделали ее позиционной, а

Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны

Мастер Чиф
7 часов назад
Иван, привычка написания , + критичность на фоне ряда новостей о микроэлектронике , и ряда других проектов .

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Иван Колупаев
8 часов назад
Это еще не упомянули российского айдола который умеет в совершенстве имитировать /ватника/ походку пьяницы 😁 впрочем в сети уже появилось куча

Atlas против Optimus: подробное сравнение двух продвинутых гуманоидных роботов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно