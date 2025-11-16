Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: крупнейшие мировые производители электромобилей по доле рынка

Глобальный рынок электромобилей стремительно растет: с января по август этого года производители поставили 12,8 миллиона этих машин.

Крупнейшие мировые производители электромобилей по доле рынка / © Visual Capitalist



Ряд производителей демонстрирует двузначные темпы роста по сравнению с тем же периодом 2024 года. Особенно быстро растут китайские компании нового поколения — такие как Geely и Chery — на фоне общемирового расширения рынка.

Эта инфографика показывает лидеров рынка электромобилей в 2025 году по данным SNE Research. С 2,6 миллиона поставленных машин первое место занимает BYD, контролируя 19,9% мирового рынка.

Помимо Китая, крупнейшими зарубежными рынками компании являются Европа, Бразилия и Мексика. В Великобритании в сентябре продажи BYD взлетели до 11 271 электромобиля — рост на 880% в годовом выражении.

На втором месте находится Geely с 1,3 миллионами поставок. Более того, эта китайская компания показала рост на 68% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Производитель доступных электромобилей работает почти на 90 мировых рынках и в этом году вышел в Австралию, Грецию и Вьетнам.

Tesla опустилась на третье место: ее поставки сократились на 11% в годовом выражении, до 985 000 автомобилей. В августе доля Tesla на рынке США упала до 38% — минимального уровня за восемь лет, тогда как в 2020 году она составляла около 80%.

В целом пять крупнейших китайских автопроизводителей занимают 43% мирового рынка электромобилей в 2025 году — и это заслуга как внутреннего, так и международного спроса.