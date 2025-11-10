Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каком регионе мира больше всего лесов?

На сегодняшний день леса покрывают 32% от общей площади суши Земли, что эквивалентно 4,1 миллиарда гектаров.

Инфографика: в каком регионе мира больше всего лесов? / © Visual Capitalist

Крупнейший в мире лесной массив находится в России: он занимает 833 миллиона гектаров, что примерно равно 80% площади всех лесов Европы. За ней следуют Бразилия и Канада, однако вырубка лесов под сельскохозяйственные нужды привела к значительным потерям в Бразилии, хотя за последнее десятилетие ее темпы замедлились.

На данной инфографике показана доля лесных площадей в общей территории региона на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Южная Америка занимает первое место в мире по этому показателю: леса покрывают 49% ее земель.

В целом леса региона занимают 849 миллионов гектаров, и их основная часть сосредоточена в тропических лесах Амазонии. Тем не менее, с 1985 года здесь была потеряна лесная площадь, сопоставимая по размеру с территорией Франции и Германии вместе взятых.

Европа занимает второе место: леса покрывают 47% ее территории. После России крупнейшими лесными площадями обладают Швеция (28 миллионов гектар) и Финляндия (22 миллиона гектара).

В то время как Азия имеет наименьшую долю лесов среди всех регионов, Китай на протяжении десятилетий последовательно наращивает свой лесной покров. Фактически, площадь лесов выросла с 17% от общей территории страны в 1990 году до 24% в 2024-м, что позволило Китаю войти в пятерку стран с самыми большими лесными массивами в мире.