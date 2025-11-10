Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый взгляд внутрь: показан отсек истребителя Су-57 с ракетами

Детальный снимок внутреннего отсека истребителя пятого поколения Су-57 с ракетами / © ОАК / Telegram-канал «Военный обозреватель»

На редкий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель». На фотографии запечатлен Су-57 с открытым крыльевым отсеком, предназначенным для новейшей ракеты класса «воздух-воздух» Р-74 (РВВ-МД). Размещение вооружения внутри фюзеляжа и крыльев снижает радиолокационную заметность самолета, что стало одним из ключевых признаков техники пятого поколения.

РВВ-МД представляет собой дальнейшее развитие советской ракеты Р-73. Оснащенная инфракрасной головкой самонаведения и комбинированной системой аэрогазодинамического управления, она способна поражать воздушные цели в любое время суток на дистанции до 40 километров.